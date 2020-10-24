«Болел раком, а умер от коронавируса»: в волгоградском оперштабе раскрыли подробности новых смертельных случаев
Общество 24.10.2020 12:49
0
24.10.2020 12:49
В региональном оперштабе раскрыли подробности двух смертельных случаев от коронавируса, подтвержденных за последние сутки. По информации «Высота 102», один из скончавшихся проживал в Камышине. 67-летний мужчина поступил в Камышинскую городскую больницу №1, затем в связи с тяжестью состояния был переведен в волгоградскую клиническую больницу №5. У пенсионера были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Не пережил коронавируса и 55-летний житель Нехаевского района. Он, пояснили в оперштабе, длительное время не обращался за медицинской помощью и не лечился самостоятельно после появления признаков заболевания. Он умер в Урюпинской центральной районной больнице. У мужчины имелись заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и онкология.
Всего, напомним, уже 190 жителей Волгоградской области скончались от коронавируса.
Реклама
Компания "Виво маркет" поздравляет поваров с профессиональным праздником24.10.2020 12:08
Общество 24.10.2020 12:08
Улучшений нет: коронавирус сразил еще почти две сотни жителей Волгоградской области24.10.2020 12:03
Общество 24.10.2020 12:03
100 литров в секунду: на севере Волгограда строят мощную станцию очистки ливневых стоков24.10.2020 10:34
Общество 24.10.2020 10:34
«Девять кругов ада»: в Волгограде онкобольной ребенок опоздал на химиотерапию из-за неразберихи с тестами23.10.2020 23:20
Общество 23.10.2020 23:20
96-летний участник Сталинградской битвы победил коронавирус23.10.2020 17:23
Общество 23.10.2020 17:23
Под Волгоградом у гонщицы забрали авто за 155 неоплаченных штрафов23.10.2020 16:54
Общество 23.10.2020 16:54
В Волгограде микрорайон Семь ветров на выходных останется без тепла и горячей воды23.10.2020 14:52
Общество 23.10.2020 14:52
На мосту через Волжскую ГЭС закатали новую дорогу23.10.2020 14:36
Общество 23.10.2020 14:36
«Котельниково – Земля Героев» награждает юных продолжателей героических традиций23.10.2020 12:48
Общество 23.10.2020 12:48
Хроники пандемии: коронавирус собирается зимовать в Волгоградской области23.10.2020 12:05
Общество 23.10.2020 12:05
После взрыва: вопиющие нарушения на газовых заправках выявлены в Волгоградской области23.10.2020 11:13
Общество 23.10.2020 11:13
Коммунальная авария оставила без тепла десятки многоэтажек в Волгограде23.10.2020 10:20
Общество 23.10.2020 10:20
Коронавирус уходит из школ и детсадов в Волгоградской области22.10.2020 21:10
Общество 22.10.2020 21:10
На севере Волгограда реки бесплатной питьевой воды заливают улицу22.10.2020 16:58
Общество 22.10.2020 16:58
Банк «Открытие»: траты на Новый год не изменятся у 44% жителей ЮФО22.10.2020 10:48
Общество 22.10.2020 10:48
Реклама