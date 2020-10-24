«Болел раком, а умер от коронавируса»: в волгоградском оперштабе раскрыли подробности новых смертельных случаев





В региональном оперштабе раскрыли подробности двух смертельных случаев от коронавируса, подтвержденных за последние сутки. По информации «Высота 102», один из скончавшихся проживал в Камышине. 67-летний мужчина поступил в Камышинскую городскую больницу №1, затем в связи с тяжестью состояния был переведен в волгоградскую клиническую больницу №5. У пенсионера были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Не пережил коронавируса и 55-летний житель Нехаевского района. Он, пояснили в оперштабе, длительное время не обращался за медицинской помощью и не лечился самостоятельно после появления признаков заболевания. Он умер в Урюпинской центральной районной больнице. У мужчины имелись заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и онкология.

Всего, напомним, уже 190 жителей Волгоградской области скончались от коронавируса.



