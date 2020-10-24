



Двое человек пострадали в ночном ДТП в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в час ночи 38-летняя водитель, управляя автомобилем «Ленд Крузер 200», двигаясь по ул. Юбилейная в Дубовке, не справилась с управлением. Внедорожник вылетел с дороги и врезался в гараж, повредив находившийся в нем автомобиль.

В результате ДТП водитель и 52-летний пассажир автомобиля «Ленд Крузер» с травмами доставлены в больницу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.