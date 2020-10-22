Происшествия

Пьяные покатушки солдат на БМП в Волгограде изучает прокуратура

Происшествия 22.10.2020 17:19
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22.10.2020 17:19




Приключения военнослужащих на боевой машине пехоты, прорвавшихся на территорию аэропорта в Волгограде, изучают сотрудники военной прокуратуры Южного военного округа, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы ведомства, по факту инцидента проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Несколько Telegram-каналов сегодня распространили видео, на котором военнослужащие на БМП ломают ограждение аэропорта в Волгограде. Так, Telegram-канал "112" сообщает, что солдаты, сидевшие в боевой машине пехоты, были пьяны. Дежурный аэропорта доложил, что проломив забор на территорию воздушной гавани въехала военная машина. Якобы двое военнослужащих 20-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады перегоняли БМБ на полигон, но сбились с пути. Бетонный забор с колючей проволокой их не остановил.
В пресс-службе Южного военного округа в свою очередь сообщили, что инцидент произошел 20 октября. "При движении военной колонны по автодороге вдоль аэропорта Гумрак механик-водитель одной из бронемашин не справился с управлением и допустил наезд на внешнее ограждение аэропорта. В результате ДТП никто не пострадал", - прокомментировали в пресс-службе ЮВО.
Видео Telegram-канал "112"

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