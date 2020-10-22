Общество 22.10.2020 09:57
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22.10.2020 09:57
Прокуратура проводит проверку в связи с отключением отопления и горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов Советского района Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в среду 21 октября была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 31 доме ЖК «Комарово». Также было зафиксировано массовое отключение электроэнергии в многоквартирных и частных домах в поселке Горном и микрорайоне Ельшанка Советского района.
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