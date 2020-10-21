Утренняя яичница на столе волгоградцев стала обходиться дороже

Общество 21.10.2020 17:34
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21.10.2020 17:34
В Волгоградской области на прошлой неделе продолжился рост цен на ряд продуктов питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, почти на 2% выросла цена десятка яиц (52,92 рубля), подсолнечного масла – на 1,06% (105,01 рубля за кг), сахара – на 3,8% (44, 13 рублей за кг). Подорожало пшено – на 1,6% (46,68 рублей за кг). Также произошло сезонное подорожание овощей – средняя стоимость свежих помидоров достигла почти 58 рублей за кг (рост за прошедшую неделю на 7,64%), огурцов – почти 60 рублей (рост на 8,5%). При этом несколько подешевел рис – на 2% (49,30 рублей за кг), однако он уверенно дорожал все последние недели.
Между тем, аналитики уже предсказали дальнейший рост цен на подсолнечник. На оптовых базах продавцы предупреждают покупателей об увеличении цены на следующие партии этого товара. В Волгоградской области, которую считают краем подсолнечника, в этом году собрали уже более 1 миллиона тонн масличной культуры.
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