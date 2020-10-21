Общество

Утренняя яичница на столе волгоградцев стала обходиться дороже

Общество 21.10.2020 17:34
0
21.10.2020 17:34


В Волгоградской области на прошлой неделе продолжился рост цен на ряд продуктов питания. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, почти на 2% выросла цена десятка яиц (52,92 рубля), подсолнечного масла – на 1,06% (105,01 рубля за кг), сахара – на 3,8% (44, 13 рублей за кг). Подорожало пшено – на 1,6% (46,68 рублей за кг). Также произошло сезонное подорожание овощей – средняя стоимость свежих помидоров достигла почти 58 рублей за кг (рост за прошедшую неделю на 7,64%), огурцов – почти 60 рублей (рост на 8,5%). При этом несколько подешевел рис – на 2% (49,30 рублей за кг), однако он уверенно дорожал все последние недели. 
Между тем, аналитики уже предсказали дальнейший рост цен на подсолнечник. На оптовых базах продавцы предупреждают покупателей об увеличении цены на следующие партии этого товара. В Волгоградской области, которую считают краем подсолнечника, в этом году собрали уже более 1 миллиона тонн масличной  культуры. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
21.10.2020 18:11
Общество 21.10.2020 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 16:59
Общество 21.10.2020 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 16:59
Общество 21.10.2020 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2020 14:51
Общество 21.10.2020 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 13:31
Общество 21.10.2020 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 11:34
Общество 21.10.2020 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.10.2020 11:27
Общество 21.10.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 10:41
Общество 21.10.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 10:06
Общество 21.10.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2020 09:29
Общество 21.10.2020 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2020 19:59
Общество 20.10.2020 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2020 17:29
Общество 20.10.2020 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2020 17:22
Общество 20.10.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2020 16:09
Общество 20.10.2020 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2020 15:08
Общество 20.10.2020 15:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:11
«Гала, не топи!»: жители тонущего дома в Волгограде требуют лишить лицензии непробиваемую УКСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Красиво жить не запретишь: волгоградцы готовы менять смартфоны раз в два годаСмотреть фотографии
17:34
Утренняя яичница на столе волгоградцев стала обходиться дорожеСмотреть фотографии
17:17
«Людей привозят в бессознательном состоянии»: 60-летняя волгоградка увидела ужасы ковидной больницыСмотреть фотографии
16:59
Переболевших ковидом просят поделиться кровью с тяжелобольным волгоградцемСмотреть фотографии
16:59
Детская площадка «Нефтеград» открылась в Красноармейском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
16:09
Депутаты повысят статус и зарплату бывшего замгубернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде азиат в шлепанцах оставил даму без кошелькаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
10 поручений губернатора: власти Волгоградской области придумали, как дальше противостоять коронавирусуСмотреть фотографии
14:01
«Не можем безгранично наращивать коечный фонд»: губернатор Волгоградской области обозначил главное в борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
13:36
Борис Листов: российский АПК стал эффективной и рентабельной отраслью экономикиСмотреть фотографии
13:31
Это не предел: в Волгоградской области готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусомСмотреть фотографии
13:07
Почти 200 заболевших: в Волгоградской области COVID-19 идет напроломСмотреть фотографии
12:45
Проекты молодых специалистов Гремячинского ГОКа получили высокую оценку на слете «ЕвроХима»Смотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области фермер хотел откупить дружка-браконьера от полицейскогоСмотреть фотографии
11:34
СберУниверситет предоставил лучшим учителям Волгоградской области доступ к библиотеке СбераСмотреть фотографии
10:41
За аварийное жилье волгоградцы получили больше 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области «Газель» снесла мотоцикл под управлением ребенкаСмотреть фотографии
10:02
Катастрофу с лесами Волгоградской области оценили из космосаСмотреть фотографии
09:29
О смертельной опасности осенних туманов предупредили водителей Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:42
За сброс нефтепродуктов на почву в Волгограде раскошелится водитель «КАМАЗа»Смотреть фотографии
19:59
УК «Гала Парк» в Волгограде превратила дом в аква-паркСмотреть фотографииCмотреть видео
19:01
Важному свидетелю выплатили 500 тысяч за помощь в раскрытии убийства студента-иностранца в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде «Маяк» готовят к капитальному ремонтуСмотреть фотографии
17:22
«Катали по городу 2 часа»: пациентке с двухсторонней пневмонией не нашлось места в больницах ВолгоградаСмотреть фотографии
16:23
Под Волгоградом 9 водителей полгода бесплатно работали на бизнес-ледиСмотреть фотографии
16:09
Жители поселка в Волгограде приходят в себя после ночного наводненияСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Смертельная хватка коронавируса: в Волгоградской области суточный рекорд по заболевшимСмотреть фотографии
13:36
Сторонники волгоградского времени празднуют промежуточную победуСмотреть фотографии
13:35
За «откат» при продаже квартиры в центре Волгограда судят организатора торговСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 