Переболевших ковидом просят поделиться кровью с тяжелобольным волгоградцем

Общество 21.10.2020 16:59
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21.10.2020 16:59
Родные и друзья Сергея Чеченова просят помочь в спасении жизни мужчины, который находится в реанимации волгоградского госпиталя ветеранов, где развернут ковидный госпиталь, и подключен к аппарату ИВЛ.
Как рассказали ИА «Высота 102» близкие Сергея, они ищут человека, переболевшего ковидом. «Он борется за жизнь, но надо ему помочь. У нас большие надежды на плазму!». Семья Сергея, жена и двое детей, очень просят откликнуться неравнодушных волгоградцев и помочь спасти жизнь.
Порядок сдачи крови на антиковидную плазму для Сергея Чеченова таков.
Должно пройти не менее 2-х недель после последнего отрицательного теста.
Если есть справка на антитела – даже лучше. Значит, в крови присутствует G! Это то, из-за чего и переливается плазма. 1 донор – 1 доза для переливания.
Группа крови: приоритет 3+, её очень мало. Может быть любая другая, готовы будут заменить на нужную 3+, лишь бы она появилась от другого донора.
Общие условия: возраст до 55 лет, никогда не было желтухи, туберкулеза, сифилиса и бронхиальной астмы.
Подготовка: утром – легкий завтрак, без жирного, жаренного, печеного (каши, чай, печенье без масла, легкая еда). Накануне в этот день – пить много жидкости (вода, травяной чай).
Минимум 2-3 дня без лекарств и алкоголя.
Забор крови: с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:30, в эту субботу такое же время, адрес - ул. Голубинская, 9А, ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови».
Вся процедура занимает около 2-х часов. Телефон для связи: 8-995-409-26-63.
При сдаче указать, что кровь сдается на антиковидную плазму для Чеченова С.Р., госпиталь ветеранов. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС. Если есть – справки об антителах или положительном тесте на ковид.
Напомним, это далеко не первая акция помощи в сборе плазмы для больных коронавирусом в Волгограде. Ранее власти объясняли проблему с плазмой для таких больных коротким сроком хранения биоматериала.
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