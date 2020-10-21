Общество

Переболевших ковидом просят поделиться кровью с тяжелобольным волгоградцем

Общество 21.10.2020 16:59
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21.10.2020 16:59


Родные и друзья Сергея Чеченова просят помочь в спасении жизни мужчины, который находится в реанимации волгоградского госпиталя ветеранов, где развернут ковидный госпиталь, и подключен к аппарату ИВЛ. 
Как рассказали ИА «Высота 102» близкие Сергея, они ищут человека, переболевшего ковидом. «Он борется за жизнь, но надо ему помочь. У нас большие надежды на плазму!». Семья Сергея, жена и двое детей, очень просят откликнуться неравнодушных волгоградцев и помочь спасти жизнь. 
Порядок сдачи крови на антиковидную плазму для Сергея Чеченова таков. 
Должно пройти не менее 2-х недель после последнего отрицательного теста.
Если есть справка на антитела – даже лучше. Значит, в крови присутствует G! Это то, из-за чего и переливается плазма. 1 донор – 1 доза для переливания.
Группа крови: приоритет 3+, её очень мало. Может быть любая другая, готовы будут заменить на нужную 3+, лишь бы она появилась от другого донора.
Общие условия: возраст до 55 лет, никогда не было желтухи, туберкулеза, сифилиса и бронхиальной астмы. 
Подготовка: утром – легкий завтрак, без жирного,  жаренного, печеного (каши, чай, печенье  без масла, легкая еда). Накануне в этот день – пить много жидкости (вода, травяной чай).
Минимум 2-3 дня без лекарств и алкоголя.
Забор крови: с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:30, в эту субботу такое же время, адрес -  ул. Голубинская, 9А, ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови».
Вся процедура занимает около 2-х часов. Телефон для связи: 8-995-409-26-63.
При сдаче указать, что кровь сдается на антиковидную плазму для Чеченова С.Р., госпиталь ветеранов. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС. Если есть – справки об антителах или положительном тесте на ковид.
Напомним, это далеко не первая акция помощи в сборе плазмы для больных коронавирусом в Волгограде. Ранее власти объясняли проблему с плазмой для таких больных коротким сроком хранения биоматериала. 

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