Расследования

Под Волгоградом 9 водителей полгода бесплатно работали на бизнес-леди

Расследования 20.10.2020 16:23
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20.10.2020 16:23


44-летняя ИП из Городищенского района стала фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы. Как сообщили  ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, женщина на протяжении нескольких лет занималась бизнесом в сфере пассажирских перевозок. «Установлено, что в период с июля 2016 года по декабрь 2017 года предприниматель не выплачивала заработную плату как минимум девяти своим подчиненным, трудившихся у неё водителями. Не побудило женщину расплатиться с работниками даже судебное решение, вынесенное в их пользу в марте прошлого года. Согласно документу, общая сумма задолженности составляет почти полтора миллиона рублей, в которую в том числе вошли компенсационные выплаты и судебные расходы», - следователи выяснили, что доход от перевозок расходовался на цели, не связанные с оплатой труда нанятых работников.
Сейчас устанавливаются другие работники, которые могли пострадать от действий предпринимателя.

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