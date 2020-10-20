Механизм поиска дополнительных резервов для бюджетов всех уровней после удара, нанесенного экономике пандемией, предложил Олег Савченко - известный промышленник , руководитель комиссии Волгоградской облдумы по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития региона. По мнению Олега Савченко, одним из очевидных ресурсов пополнения бюджета являются несметные активы, оказавшиеся в частных руках еще в 90-годы. Чаще всего эти активы ждут перепродажи или просто являются «мертвым грузом» в руках неэффективных собственников. Одних только плодородных земель, которые не используются, в России сейчас не менее 100 миллионов гектаров. Конечно, их надо вводить в оборот. Как пояснил в комментарии ИА «Высота 102» Олег Савченко, ревизия активов недвижимости и земельных угодий , разбазаренных по серым схемам в постперестроечные годы, стала бы настоящим потрясением для отечественных экономистов.

«В 90-е – 2000-е годы существовали коррупционные схемы, когда можно было за копейки получить в аренду или собственность муниципальное имущество. И, соответственно, если ты получаешь за условные какие-то деньги эти активы, естественно, и отношение такое же. Зачем ими заниматься, зачем их развивать, зачем их содержать? Пусть они лежат до лучших времен, в лучшем случае перепродадим. Поэтому мое мнение, что сегодня администрация Волгоградской области должна в очень ускоренном порядке провести ревизию этих объектов, в том числе и региональная дума должна активно подключиться, чтобы были законные, правовые основания для этого. То, чем необходимо сегодня срочно заняться, и само давно бросается в глаза. Помещения, бывшие цеха, животноводческие фермы, загородные турбазы, заброшенные точки общепита. Есть такое, пожалуй, в каждом районе каждой области России. При предложении о ревизии неэффективные собственники, конечно, вздрогнут. Те же, кто готов работать, смогут по итогам аукциона получить активы для дальнейшего инвестирования в них», - говорит Олег Савченко. Он считает, что каждый, кто взялся за экономическую деятельность, должен нести справедливую ответственность за свой бизнес: « Почему те бизнесмены добропорядочные, которые хорошо работают, должны нести такую нагрузку, а те бизнесмены, скажем так, недобропорядочные, или которые получили «от лукавого» или по коррупционным схемам эти активы (которые являются государственными, я напоминаю), должны злоупотреблять этим правом?».

Промышленник выступает за перераспределение активов недвижимости и земель, которые имеются в Волгоградской области :

«Провести ревизию с тем, чтобы перераспределить и отдать в руки тех собственников и акционеров, которые готовы и которые доказали сегодня, что несут социальную ответственность. Кроме очевидного права государства знать, что, где и почему много лет не работает, есть и другое право – жителей регионов. Они наверняка поддержат идею превратить то, что стало символом запустения, в источник и доходов, и рабочих мест».











