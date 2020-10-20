Экономика

Неэффективные собственники недвижимости в Волгоградской области могут расстаться с активами

Экономика 20.10.2020 09:59
0
20.10.2020 09:59

 
Механизм поиска дополнительных резервов для бюджетов всех уровней после удара, нанесенного  экономике пандемией,  предложил Олег Савченко - известный промышленник , руководитель комиссии Волгоградской облдумы по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития региона.  По мнению Олега Савченко, одним из очевидных ресурсов пополнения бюджета являются несметные активы, оказавшиеся в частных руках еще в 90-годы. Чаще всего эти активы ждут перепродажи или просто являются «мертвым грузом» в руках неэффективных собственников. Одних только плодородных земель, которые не используются, в России сейчас не менее 100 миллионов  гектаров. Конечно, их надо вводить в оборот.  Как пояснил в комментарии ИА «Высота 102» Олег Савченко, ревизия активов недвижимости и земельных угодий , разбазаренных  по серым схемам в постперестроечные годы,  стала бы настоящим потрясением для отечественных экономистов. 
«В 90-е – 2000-е годы существовали коррупционные схемы, когда можно было за копейки получить в аренду или собственность муниципальное имущество. И, соответственно, если ты получаешь за условные какие-то деньги эти активы, естественно, и отношение такое же. Зачем ими заниматься, зачем их развивать, зачем их содержать? Пусть они лежат до лучших времен, в лучшем случае перепродадим. Поэтому мое мнение, что сегодня администрация Волгоградской области должна в очень ускоренном порядке провести ревизию этих объектов, в том числе и региональная дума должна активно подключиться, чтобы были законные, правовые основания для этого. То, чем необходимо сегодня срочно заняться, и само давно бросается в глаза. Помещения, бывшие цеха, животноводческие фермы, загородные турбазы, заброшенные точки общепита. Есть такое, пожалуй, в каждом районе каждой области России. При предложении о ревизии неэффективные собственники, конечно, вздрогнут. Те же, кто готов работать, смогут по итогам аукциона получить активы для дальнейшего инвестирования в них», - говорит Олег Савченко. Он считает, что каждый, кто взялся за экономическую деятельность, должен нести  справедливую ответственность за свой бизнес: « Почему  те бизнесмены добропорядочные, которые хорошо работают, должны нести такую нагрузку, а те бизнесмены, скажем так, недобропорядочные, или которые получили «от лукавого» или по коррупционным схемам эти активы (которые являются государственными, я напоминаю), должны злоупотреблять этим правом?». 
Промышленник выступает за перераспределение активов  недвижимости  и земель, которые имеются в Волгоградской области : 
«Провести ревизию с тем, чтобы перераспределить  и отдать в руки тех собственников и акционеров, которые готовы и которые доказали сегодня, что несут социальную ответственность. Кроме очевидного права государства знать, что, где и почему много лет не работает, есть и другое право – жителей регионов. Они наверняка поддержат идею превратить то, что стало символом запустения, в источник и доходов, и рабочих мест».



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экономика
19.10.2020 14:53
Экономика 19.10.2020 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2020 13:52
Экономика 19.10.2020 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2020 13:25
Экономика 19.10.2020 13:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.10.2020 13:20
Экономика 16.10.2020 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2020 12:13
Экономика 16.10.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2020 08:43
Экономика 16.10.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.10.2020 15:51
Экономика 15.10.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.10.2020 11:07
Экономика 15.10.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 17:18
Экономика 14.10.2020 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 16:05
Экономика 14.10.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 12:17
Экономика 14.10.2020 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 09:55
Экономика 14.10.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.10.2020 09:38
Экономика 14.10.2020 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2020 15:50
Экономика 13.10.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 20:48
Экономика 12.10.2020 20:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:07
Пьяное ДТП в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Сторонники волгоградского времени празднуют промежуточную победуСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде выделили койки для пациентов с двумя опасными заболеваниямиСмотреть фотографии
21:15
"В приоритете стационары": в волгоградском облкомздраве пояснили трудности с тестированием на коронавирусСмотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области раскрыли число закрытых из-за коронавируса школьных классовСмотреть фотографии
19:19
Морги приблизили к новым инфекционным госпиталям Волгограда и областиСмотреть фотографии
17:32
Больше удаленки: в Волгоградской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за пандемииСмотреть фотографии
17:23
В Волгограде пообещали быстро погасить напряженность по КТ-диагностикеСмотреть фотографии
17:01
Загадочная слизь на деревьях Волгограда озадачила лесопатологовСмотреть фотографии
16:45
Деньги под канатом: в Волгограде с теплохода слили тонны топлива (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:39
ФСБ нужны крепкие духом и телом волгоградцы: объявлен набор в специнститутыСмотреть фотографии
16:14
Отразится в сердцах: в Волжском не осталось коек для кардиопациентов без COVID-19Смотреть фотографии
15:26
Киностатистика: волгоградцы стали чаще смотреть кино домаСмотреть фотографии
14:53
Сбер стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида» в 5 номинацияхСмотреть фотографии
14:24
Вирус молниеносно убил двух пенсионеров и молодого мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
О волгоградской многодетной семье с коронавирусным больным спустя неделю вспомнили врачиСмотреть фотографии
13:52
Сады Придонья помогают стать храбрымСмотреть фотографии
13:34
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Каждый житель Волгоградской области задолжал банкам в среднем около 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:14
До 178 выросло число смертей от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Ситуация осложняется: губернатор Волгоградской области задумал новую атаку на коронавирусСмотреть фотографии
11:24
«Извинений не принимаем»: волгоградцы убили выходные в десятикилометровых пробкахСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области сиделка-убийца встретит пенсию в тюрьмеСмотреть фотографии
11:10
Директор МУПа под Волгоградом присваивал зарплату мифического водителяСмотреть фотографии
10:36
Париться по закону: волгоградцы стали строить личные бани в два раза активнейСмотреть фотографии
10:19
Волгоградские болельщики требуют отставки председателя облкомспортаСмотреть фотографии
09:47
В продуктовом магазине в Волгограде изъяли белорусские сигаретыСмотреть фотографии
09:06
В Волгоградской области главу поселения отправили в колонию за откат на ремонте дорогиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде УК лишили права управления домами за уклонение от проверокСмотреть фотографии
21:07
Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 