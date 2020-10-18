Происшествия 18.10.2020 10:41
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18.10.2020 10:41
Три смертельных ДТП, причинами которых, по предварительной информации, стали действия водителей, произошли в Волгоградской области за прошедшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, в Октябрьском районе около 14.30 53-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 211540», на 6 км. автодороги «п. Октябрьский – с. Васильевка» не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Еще одно ДТП произошло около 21.20 вечера. 40-летний водитель, управляя автомобилем «Санг Йонг», на 99 км. автодороги «Михайловка–Даниловка–Котово» при проезде участка дороги с поворотом налево не справился с управлением и совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием в кювет.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице.
В Быковском районе в 17.10 час. в 3 км. от х. Демидов 47-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21103», двигаясь со стороны х. Столяров в сторону х. Демидово, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
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