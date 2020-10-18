Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймы

Экология 18.10.2020 09:53
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18.10.2020 09:53
Подведены итоги конкурса с ограниченным участием на строительство трассы, которая свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна и с мостом через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102», победителем стало АО «Группа компаний ЕКС», которое предложило цену в 5 миллиардов 603 миллиона. Тогда как ценовое предложение второго участника – АО «Стройтрансгаз», было больше - 5 миллиардов 610 миллионов рублей.
Обе крупные компании хорошо известны в Волгоградской области. Так, АО «Стройтрансгаз» построило в Волгограде стадион к ЧМ-2018, а группа компаний ЕКС в настоящее время возводит водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме, в частности, переливную плотину для обводнения поймы.
Напомним, строительство второго этапа трассы обернется вырубкой значительного массива дубов, что вызвало возмущение общественников и местных жителей. Власти заявляли, что выбранный вариант строительства трассы – самый оптимальный и экономичный, и обещают провести компенсационные высадки саженцев дубов. Представители общественности считают, что вырубка реликтовых дубов на территории природного парка противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях. Сейчас чиновники Волгоградской области готовят изменения в положение о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", которые узаконят вырубку деревьев, в том числе дубов, ради строительства линейных объектов.
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