Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассы





Власти Волгоградской области намерены внести изменения в постановление администрации от 22 июля 2016 года «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, предлагается установить запрет на «проведение рубок зеленых насаждений, в том числе дубов, за исключением рубок, связанных с осуществлением мер санитарной безопасности в лесах, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, рубок на сельхозугодьях, используемых в качестве пашни, залежи, рубок при осуществлении поверхностных водных объектов, рубок, на участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, размещение которых допускается настоящим положением, при наличии данных объектов в утвержденных в установленном порядке документах территориального планирования».

Проект постановления доступен для общественного обсуждения на сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Антикоррупционная экспертиза продлится до 21 октября.

Напомним, согласно ранее озвученным администрацией области планам, новая четырехполосная магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. Уже объявлен аукцион на строительство трассы в рамках первого этапа, стоимость работ оценивается в 5,6 миллиарда рублей. Строительство второго этапа обернется вырубкой значительного массива дубов, что вызвало возмущение общественников и местных жителей. Власти заявляли, что выбранный вариант строительства трассы – самый оптимальный и экономичный, и обещают провести компенсационные высадки саженцев дубов. Представители общественности считают, что вырубка реликтовых дубов на территории природного парка противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях.



