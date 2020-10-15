Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассы

Экология 15.10.2020 08:59
0
15.10.2020 08:59
Власти Волгоградской области намерены внести изменения в постановление администрации от 22 июля 2016 года «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, предлагается установить запрет на «проведение рубок зеленых насаждений, в том числе дубов, за исключением рубок, связанных с осуществлением мер санитарной безопасности в лесах, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, рубок на сельхозугодьях, используемых в качестве пашни, залежи, рубок при осуществлении поверхностных водных объектов, рубок, на участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, размещение которых допускается настоящим положением, при наличии данных объектов в утвержденных в установленном порядке документах территориального планирования».
Проект постановления доступен для общественного обсуждения на сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Антикоррупционная экспертиза продлится до 21 октября.
Напомним, согласно ранее озвученным администрацией области планам, новая четырехполосная магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. Уже объявлен аукцион на строительство трассы в рамках первого этапа, стоимость работ оценивается в 5,6 миллиарда рублей. Строительство второго этапа обернется вырубкой значительного массива дубов, что вызвало возмущение общественников и местных жителей. Власти заявляли, что выбранный вариант строительства трассы – самый оптимальный и экономичный, и обещают провести компенсационные высадки саженцев дубов. Представители общественности считают, что вырубка реликтовых дубов на территории природного парка противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях.
Реклама
Прокуроры пришли на усеянный дохлыми сомами пляж в Волгограде14.10.2020 13:35
Экология 14.10.2020 13:35
В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей юга11.10.2020 12:50
Экология 11.10.2020 12:50
На Гремячинском ГОКе создают «зеленый щит»06.10.2020 12:56
Экология 06.10.2020 12:56
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцами03.10.2020 16:14
Экология 03.10.2020 16:14
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центр02.10.2020 10:31
Экология 02.10.2020 10:31
ФАС России рассмотрела жалобу на стройку трассы в дубравах под Волгоградом30.09.2020 19:37
Экология 30.09.2020 19:37
Дело решенное: власти готовы к уничтожению дубрав в Волго-Ахтубинской пойме ради магистрали30.09.2020 14:53
Экология 30.09.2020 14:53
"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусора29.09.2020 17:27
Экология 29.09.2020 17:27
Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизы29.09.2020 16:14
Экология 29.09.2020 16:14
ФАС России приостановила аукцион по строительству трассы в пойме под Волгоградом29.09.2020 13:02
Экология 29.09.2020 13:02
Будем зачищать: в Волго-Ахтубинской пойме появилась неопознанная тяжелая техника29.09.2020 10:51
Экология 29.09.2020 10:51
Пугающими темпами растет строительная свалка в природном парке под Волгоградом28.09.2020 20:44
Экология 28.09.2020 20:44
Деньги на мусор: в Волгограде за счет бюджета вычистят свалки в двух районах20.09.2020 10:12
Экология 20.09.2020 10:12
Клиенты Сбербанка помогут сохранить еще больше деревьев18.09.2020 10:58
Экология 18.09.2020 10:58
Кровавая река омыла берега в Волгоградской области16.09.2020 16:02
Экология 16.09.2020 16:02
Реклама