Экология

Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассы

Экология 15.10.2020 08:59
0
15.10.2020 08:59


Власти Волгоградской области намерены внести изменения в постановление администрации от 22 июля 2016 года «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, предлагается установить запрет  на  «проведение рубок зеленых насаждений, в том числе дубов, за исключением рубок, связанных с осуществлением мер санитарной безопасности в лесах, рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, рубок на сельхозугодьях, используемых в качестве пашни, залежи, рубок при осуществлении поверхностных водных объектов, рубок, на участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, размещение которых допускается настоящим положением, при наличии данных объектов в утвержденных в установленном порядке документах территориального планирования». 
Проект постановления доступен для общественного обсуждения на сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Антикоррупционная экспертиза продлится до 21 октября. 
Напомним, согласно ранее озвученным администрацией области планам, новая четырехполосная магистраль свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. Уже объявлен аукцион на строительство трассы в рамках первого этапа, стоимость работ оценивается в 5,6 миллиарда рублей. Строительство второго этапа обернется вырубкой значительного массива дубов, что вызвало возмущение общественников и местных жителей. Власти заявляли, что выбранный вариант строительства трассы – самый оптимальный и экономичный, и обещают провести компенсационные высадки саженцев дубов. Представители общественности считают, что вырубка реликтовых дубов  на территории природного парка противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экология
14.10.2020 13:35
Экология 14.10.2020 13:35
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2020 12:50
Экология 11.10.2020 12:50
Комментарии

0
Далее
Экология
06.10.2020 12:56
Экология 06.10.2020 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.10.2020 16:14
Экология 03.10.2020 16:14
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2020 10:31
Экология 02.10.2020 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экология
30.09.2020 19:37
Экология 30.09.2020 19:37
Комментарии

0
Далее
Экология
30.09.2020 14:53
Экология 30.09.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 17:27
Экология 29.09.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 16:14
Экология 29.09.2020 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
29.09.2020 13:02
Экология 29.09.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 10:51
Экология 29.09.2020 10:51
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2020 20:44
Экология 28.09.2020 20:44
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2020 10:12
Экология 20.09.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2020 10:58
Экология 18.09.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экология
16.09.2020 16:02
Экология 16.09.2020 16:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:09
Три пенсионерки из Волгоградской области не пережили коронавирусную инфекциюСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде «Джокеру» выписали штраф за безмасочникаСмотреть фотографии
12:31
Родился в рубашке: водитель авто чудом выжил в жутком ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Трое умерли и 167 заболели: коронавирус перешел в наступление в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
Готовьте денежки: в Волгоградской области подняли плату за капремонтСмотреть фотографии
11:07
Самый масштабный Волгоградский форум для молодежи переходит в онлайнСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде на 101-м году жизни скончался участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:34
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрутСмотреть фотографии
10:15
Это - жесть!: жители Краснослободска под Волгоградом рассказали о проведенном благоустройствеСмотреть фотографии
09:29
На юге Волгограда построят новую школу на месте снесеннойСмотреть фотографии
08:59
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассыСмотреть фотографии
08:27
В волгоградской больнице №25 – новый главный врачСмотреть фотографии
08:16
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:18
«Динара умерла»: пациентку психиатрической больницы с коронавирусом перевезли в Волгоград слишком поздноСмотреть фотографии
17:18
Россети подписали первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетикиСмотреть фотографии
17:11
Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителямиСмотреть фотографии
17:07
«Мы не можем себе этого позволить»: врач скорой помощи ответила волгоградцам, желающим лечитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Стало известно о самочувствии первых добровольцев в Волгограде после прививки от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
Свыше 80% кредитов Сбербанка в Поволжье на покупку квартир в новостройках выдаются по программе ипотеки с господдержкойСмотреть фотографии
15:10
Аналитика МТС: какие компании открывались в Волгограде в сентябреСмотреть фотографии
14:42
Подпольное казино накрыли оперативники в офисном здании в ВолжскомСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде вышла на линию новая маршруткаСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области уже 23 медика скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
13:35
Прокуроры пришли на усеянный дохлыми сомами пляж в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Волгоградской области бьет рекордыСмотреть фотографии
11:26
«Братья Гримм» поздравили «Котельниково – Землю Героев» с Днем рожденияСмотреть фотографии
11:02
Двойной удар: четверо пострадали в ДТП с двумя машинами и столбом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Волгоградская облдума купит патриотические сувениры почти на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
10:48
Сотрудник сотовой компании идет по суд за утечку данных о 5 тыс абонентах в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области в ночных пожарах погибли двое мужчинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 