Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителями





Сегодня началась продажа билетов на предстоящий матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова». Соответствующее заявление клуба опубликовано в официальной группе «Ротора» в соцсети, сообщает ИА «Высота 102». Ранее волгоградские болельщики переживали, что из-за ужесточения антикоронавирусных мер матч мог состояться без зрителей. Самые дешевые сторублевые билеты уже проданы.

Волгоградский «Ротор» сыграет с «Тамбовом» в ближайшее воскресенье в 15-00. «Ротор», напомним, занимает последнее 16-ое место в турнирной таблице РПЛ.



