Спорт

Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителями

Спорт 14.10.2020 17:11
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14.10.2020 17:11


Сегодня началась продажа билетов на предстоящий матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова». Соответствующее заявление клуба опубликовано в официальной группе «Ротора» в соцсети, сообщает ИА «Высота 102». Ранее волгоградские болельщики переживали, что из-за ужесточения антикоронавирусных мер матч мог состояться без зрителей. Самые дешевые сторублевые билеты уже проданы. 
Волгоградский «Ротор» сыграет с «Тамбовом» в ближайшее воскресенье в 15-00. «Ротор», напомним, занимает последнее 16-ое место в турнирной таблице РПЛ.

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