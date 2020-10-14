



Смерть двоих человек от коронавируса подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, таким образом, общее число погибших от COVID-19 выросло до 167. За сутки коронавирус подтвердился у 169 жителей региона - этот показатель самый высокий с начала октября. Выздоровели 146 человек за сутки.

Всего в Волгоградской области выявлено уже свыше 17 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В оперативном штабе региона уточнили, что за сутки смерть от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, подтверждена у двух мужчин 60 и 69 лет. Один мужчина проживал в Волгограде, второй - в Чернышковском районе Волгоградской области. Оба были госпитализированы с двухсторонней ковидной пневмонией, страдали хроническими заболеваниями. Других подробностей оперативный штаб не сообщает.