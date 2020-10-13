Директора бассейна «Искра» в Волгограде оштрафовали за угрозу распространения коронавируса среди пловцов
Общество 13.10.2020 12:03
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13.10.2020 12:03
Директор спортивного комплекса привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в августе 2020 года во время планового медицинского обследования участников тренировочных мероприятий по программе Всероссийской федерации плавания «Я стану чемпионом» и «Переходный состав» в ООО «Управляющая компания «СПК «Искра» у троих спортсменов обнаружили коронавирус. В ходе проведения эпидемиологического расследования Роспотребнадзором установил факты бездействия администрации спортивного комплекса. В частности, не были обеспечены изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-19 и проживающих с ними на территории спортивного комплекса; медицинское наблюдение за лицами, находившимися в контакте с больными; не организована заключительная дезинфекция после убытия больных COVID-19; не обеспечена обработка воздуха после отъезда больных спортсменов с использованием ультрафиолетовых облучателей. Также при эксплуатации гостиницы на территории спортивного комплекса не были обеспечены безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, быта и отдыха. В судебном заседании директор ООО «Управляющая компания «СПК «Искра» свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью, пояснив, что в настоящий момент выявленные нарушения устранены. Постановлением Краснооктябрьского районного суда Волгограда директор ООО «Управляющая компания «СПК «Искра» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 руб. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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