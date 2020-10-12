Олег Савченко: власти Волгоградской области предусмотрительно готовят новый пакет мер поддержки бизнеса





Власти Волгоградской области готовы к выработке новых мер поддержки предпринимательства - ведь сейчас начался новый тревожный период всплеска коронавируса и других сезонных инфекций. Меры, действовавшие до сентября, оказались очень востребованы. Актуальным решением на уровне федерации и региона, например, стало введение моратория на проведение плановых проверок. Однако предприниматели сообщают, что их сменили проверки внеплановые.

Олег Савченко - промышленник иобщественный деятель в комментарии ИА «Высота 102» выразил мнение, что плановые и внеплановые проверки нужно соотнести с окончанием второй волны коронавируса: «Потому что это и скопление народа (в первую очередь), потому что приходят проверяющие. Это и вынужденный приход на работу, связанный с бухгалтерской и экономической деятельностью предприятия. А во-вторых, есть еще сложности, связанные с тем, что в последние полгода ведение бизнеса самого было очень хаотичное, очень сложное. И привести в порядок документы после всех этих различных нововведений и возможностей, которые были у руководителей предприятия (связанные с компенсациями со стороны государства, со стороны областного бюджета, с помощью, с программами отсрочек разных), очень сложно. Поэтому дайте, пожалуйста, время руководителям предприятий, чтобы они подготовили документы, чтобы пришли в себя, и, думаю, здесь меня поддержат руководители компаний, что благополучно сдадут все документы и с удовольствием сами пригласят проверку».





Эксперты сходятся во мнении, что опыт, который получила экономика регионов, позволит бизнесу стать более жизнестойким. Но здесь не обойтись без конкретных действий власти по продлению мер поддержки предпринимательства, ведь тяжелый во всех смыслах 2020 год еще не закончился.

Решения, принятые на уровне правительства и региона с марта месяца, позволили снизить нагрузку на граждан и предприятия в период жестких ограничений. При этом Банк России настаивает на сохранении и развитии ряда программ для заёмщиков, ведь сложные времена еще не закончились. Финансовым структурам уже направлены письма о необходимости продолжать реструктуризацию задолженности до конца года - уже по собственным программам банков. Не начислять неустойку, штрафы и пени для впервые обратившихся и не обращать взыскание на имущество должников.





«Банк России уже принял регуляторные послабления для кредитных организаций, чтобы реструктурированные кредиты не оказывали влияния на состояние самих банков - это тоже очень важно. Также мы рекомендуем бюро кредитных историй не учитывать реструктуризацию в качестве факторов, которые ухудшают кредитную историю заемщика» - считает Михаил Белов, управляющий отделением «Волгоград» Южного ГУ Банка России:

За реструктуризацией кредитов обратилось 37800 жителей региона. Динамика обращений имеет затухающий характер - так, в сентябре прирост составил 7 %, в августе и июле 9 % и 10 % соответственно.

Более 5 тысяч волгоградцев обратились в банки за введением кредитных каникул. Основное число (4600) обращений поступили с марта до июля. 64 % заявлений получили одобрение. Общий объем реструктурированной задолженности в регионе составил 8 миллиардов рублей.

Эти меры помогли 75 тысячам волгоградских заемщиков сохранить платежеспособность, а бизнесу - не уйти в процедуру банкротства. Предприниматели активно обращались за беспроцентными кредитами на выплату зарплат.

Сохранить персонал удалось, таким образом, более чем 6 тысячам предприятий области. Важно, что большая часть организаций малого и среднего бизнеса попали в список отраслей, наиболее пострадавших от ограничений.





«Это затронуло более 26 тысяч субъектов МСП. Если мы возьмем официальные данные на 10 августа текущего года, то количество МСП составило чуть более 72,3 тысячи субъектов по региону. То есть практически каждое третье предприятие было классифицировано как из наиболее пострадавших отраслей экономики» - говорит Евгений Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

Сейчас руководство региона разрабатывает третий пакет поддержки бизнеса. Два предыдущих содержат меры общим объемом финансирования в 5 миллиардов рублей.