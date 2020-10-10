Жителям Волгоградской области старше 65 лет разрешили выходить из дома без справки





В правилах самоизоляции, установленных для жителей старше 65 лет с 13 октября, отсутствует обязательное требование о наличии уведомления, объясняющего необходимость выхода из дома. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора. Напомним, ранее в правилах самоизоляции, введенных весной, присутствовал пункт об обязательной справке, которую должны были выписывать себе граждане при посещении магазина, аптеки и т.д. Это обстоятельство крайне раздражало жителей региона, которым нельзя было выйти из дома для выноса мусора без бумажки. Тем не менее, отсутствие такой справки, в которой жители должны были сообщать время выхода из дома и время возвращения, становилось поводом для привлечения гражданина к административной ответственности.

Теперь жителям старше 65 лет придется вновь вернуться к режиму самоизоляции. Уважительных причин для выхода из дома всего несколько – это поездка на работу, если пенсионер относится к категориям граждан, которым можно продолжить трудовую деятельность, выход в магазин, аптеку, в поликлинику, вынос мусора, выгул домашних животных, прогулка, занятия спортом.



