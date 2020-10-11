Снять маски безразличия призвали жителей Волгоградской области











Отнестись максимально серьезно к сложившейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом жителей Волгоградской области призывают органы власти. Как сообщает ИА «Высота 102», на пятничном брифинге заместитель руководителя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов напомнил рядовым гражданам, что заботится о собственном здоровье - обязанность каждого. «На ком лежит ответственность, что человек принимает решение съездить в эпидемически неблагополучный субъект, потом вернуться, заразить себя и всю семью? Это - не органы власти, это - ответственность гражданина. На ком лежит ответственность, что кто-то до сих пор не верит в вирус и не носит принципиально маску в местах скопления людей?», - отметил Николай Алимов.