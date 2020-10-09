Общество

Иван Ургант подшутил над Еленой Исинбаевой после ее обращения к Путину

Общество 09.10.2020 09:11
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09.10.2020 09:11


Известный телеведущий Иван Ургант высмеял бывшую спортсменку Елену Исинбаеву после ее  обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в своей авторской передаче «Вечерний Ургант» телеведущий назвал Елену Исинбаеву «настоящим профессионалом», который «не до конца понимает, какую цель перед ней поставил глава государства, но ей это совершенно не мешает выполнять поставленную задачу». Он назвал высказывания легкоатлетки «странной пародией на Ельцина». Ведущий заметил, что слова Исинбаевой «разрядили обстановку». «А потом: ваша, наша, легко запутаться. Все едино, и к тому же это Россия», — добавил он.
Шоумен также обратился к Путину и поздравил его с днем рождения в «стиле Исинбаевой». «Сегодня ваш. Ну, наш… То есть ваш день рождения. Ну то есть наш день и ваша задача — отпраздновать. Наша цель — вас поздравить… уууууу… В общем, как скажете, так и сделаем», — спародировал Исинбаеву Ургант.
Напомним, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оконфузилась, запутавшись  в целях массового спорта на заседании с президентом Владимиром Путиным и насмешила пользователей соцсетей. Позднее она объяснила свое неуверенное выступление волнением.
«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша... ваша цель... но наша задача... вернее нет... ууууу... в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем», - выдала Исинбаева. 
Кстати, в том самом обращении к Путину Елена Исинбаева уже традиционно попросила у президента денег. 
«В настоящий момент студенческий спорт абсолютно неоцифрован, и те показатели, которые мы хотим видеть, их считать нельзя. В связи с этим я хотела бы обратиться к вам с просьбой выделить внебюджетные средства на оцифровку всего студенческого спорта и поручить это Ассоциации студенческих спортклубов, потому что мы знаем, как это сделать. На оцифровку потребуется в районе 15 миллионов рублей. Я думаю, из внебюджетных средств их можно изыскать, чтобы выполнить задачу, а АССК потом может перед вами отчитаться», - сказала Исинбаева, являющаяся председателем АССК. Пока неизвестно, дал ли президент денег волгоградке. 

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