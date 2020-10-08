Экономика

ВТБ в Волгограде на 22% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО

Экономика 08.10.2020 10:17 Новости компаний
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08.10.2020 10:17 Новости компаний


По итогам восьми месяцев 2020 года число волгоградских предпринимателей, подключенных к унифицированной линейке расчетно-кассового обслуживания ВТБ, выросло на 22% по сравнению с началом года и превысило 4,4 тысяч тысячи
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг «На старте», который был разработан ВТБ с целью поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках него предпринимателям, ранее не имевшим в банке расчетных счетов, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское облуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до 5 внешних платежей в месяц. 
Все финансовые продукты линейки расчетно-кассового обслуживания содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено», «Большие обороты» можно расширить подключаемыми опциями, комбинируя их под свои потребности, такими как: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс», «ВЭД». 
Расчётный счет открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счета в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ, осуществляются бесплатно. Количество включенных межбанковских переводов и других услуг варьируется в зависимости от типа пакета.
Управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев подчеркнул: «Современный предприниматель ищет в банке не только провайдера финансовых услуг, но и надежного партнера, который предложит ему целый комплекс услуг и помощь в решении своих ключевых задач – продаж и обеспечения бизнеса. Мы видим, что даже ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не оказали существенного влияния на динамику спроса. Новые пакеты услуг РКО ВТБ востребованы среди начинающих предпринимателей региона, в первую очередь потому что мы учли реальные потребности компаний и позволили клиенту выбрать наиболее удобный и выгодный вариант обслуживания, где он не будет переплачивать за финансовые продукты и опции, которые ему не нужны». 

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