Покупки в кредит без переплаты можно оформить в Сбербанк Онлайн

Экономика 07.10.2020 21:36 Новости компаний
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07.10.2020 21:36 Новости компаний
В Сбербанк Онлайн появился раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товар в кредит без переплаты и первоначального взноса сроком до 24 месяцев. Раздел можно найти в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн, а также на сайте сервиса «Покупай со Сбербанком».
Для совершения покупки в Сбербанк Онлайн пользователю необходимо зайти в раздел «Кредиты», далее «Покупки в кредит», выбрать интернет-магазин для перехода на специальную страницу эксклюзивных предложений для клиентов Сбербанка, на которой представлены товары без переплаты по кредиту.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, список партнеров постоянно увеличивается, сейчас в разделе представлены такие магазины, как: HUAWEI, HONOR, Авторизованный интернет-магазин Xiaomi в России и другие.
«Покупай со Сбербанком» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено более 8000 офлайн- и онлайн-партнёров, в том числе Acer, Asus и многие другие.
Фото ru.freepik.com
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