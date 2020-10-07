Покупки в кредит без переплаты можно оформить в Сбербанк Онлайн





В Сбербанк Онлайн появился раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товар в кредит без переплаты и первоначального взноса сроком до 24 месяцев. Раздел можно найти в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн, а также на сайте сервиса «Покупай со Сбербанком».

Для совершения покупки в Сбербанк Онлайн пользователю необходимо зайти в раздел «Кредиты», далее «Покупки в кредит», выбрать интернет-магазин для перехода на специальную страницу эксклюзивных предложений для клиентов Сбербанка, на которой представлены товары без переплаты по кредиту.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, список партнеров постоянно увеличивается, сейчас в разделе представлены такие магазины, как: HUAWEI, HONOR, Авторизованный интернет-магазин Xiaomi в России и другие.

«Покупай со Сбербанком» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено более 8000 офлайн- и онлайн-партнёров, в том числе Acer, Asus и многие другие.

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