Под Волгоградом спешившую скорую не пропустили на перекрестке

Происшествия 07.10.2020 10:27
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07.10.2020 10:27
Автомобиль скорой медицинской помощи «УАЗ-39623» с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом попал в аварию в Михайловке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительной информации, накануне около 9 вечера 32-летняя водитель, управляя автомашиной «Хендэ Соната», двигаясь по улице Свободы со стороны ж/д переезда «Южный» в сторону улицы Крупской, при проезде регулируемого перекрестка не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «неотложки» под управлением 53-летнего водителя. Водитель иномарки, а также 32-летняя и 63-летний пассажиры скорой помощи доставлены в больницу.
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