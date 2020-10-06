Жителей Волгоградской области не пустят в Казахстан без теста на COVID-19





На границе Волгоградской области с Казахстаном введены новые ограничения, связанные с коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в Пограничном управлении ФСБ России по региону, с сегодняшнего дня въезд в республику возможен только при наличии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов до пересечения границы. Все граждане на границе теперь проходят также термометрию и анкетирование. Данное решение закреплено постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Ограничительные меры касаются автомобильных, железнодорожных, авиационных, морских и речных пунктах пропуска. Исключения сделаны для правительственных делегаций соседнего государства, дипломатов, а также водителей транзитного грузового транспорта.

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области обращает внимание на то, что лица, не являющиеся гражданами Казахстана, при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы, к въезду в Республику Казахстан не допускаются.















