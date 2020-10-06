В Волгограде подпольные миллионеры сколотили состояние на ядохимикатах





7,2 млн рублей заработали подпольные бизнесмены из Волгограда на продаже агрохимикатов кустарного производства. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, уголовное дело в отношении троих сообщников направлено в Кировский районный суд. Мужчинам инкриминируют незаконное предпринимательство в составе организованной группы и незаконное использование средств индивидуализации товаров в крупном размере.

По версии следствия, в арендованных на территории Кировского района складах коммерсанты более двух лет путем смешивания химических веществ получали агрохимические препараты, которые потом продавали, в том числе под известным брендом. Ущерб правообладателю превысил 1 млн 800 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Двое фигурантов уголовного дела вину в инкриминируемых деяниях отрицают, третий – полностью признал.

Фигурантам грозит до 6 лет тюремного заключения.



