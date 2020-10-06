В Волгограде подпольные миллионеры сколотили состояние на ядохимикатах

Расследования 06.10.2020 10:43
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06.10.2020 10:43
7,2 млн рублей заработали подпольные бизнесмены из Волгограда на продаже агрохимикатов кустарного производства. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, уголовное дело в отношении троих сообщников направлено в Кировский районный суд. Мужчинам инкриминируют незаконное предпринимательство в составе организованной группы и незаконное использование средств индивидуализации товаров в крупном размере.
По версии следствия, в арендованных на территории Кировского района складах коммерсанты более двух лет путем смешивания химических веществ получали агрохимические препараты, которые потом продавали, в том числе под известным брендом. Ущерб правообладателю превысил 1 млн 800 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по региону.
Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Двое фигурантов уголовного дела вину в инкриминируемых деяниях отрицают, третий – полностью признал.
Фигурантам грозит до 6 лет тюремного заключения.
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