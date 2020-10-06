Губернатор Волгоградской области оценил ситуацию в региональном здравоохранении

Общество 06.10.2020 10:19
0
06.10.2020 10:19
О ситуации в сфере регионального здравоохранения высказался сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время посещения строящейся инфекционной больницы в Волжском, которая в ближайшее время будет введена в эксплуатацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, Волгоградская область перевыполнила нормативы Минздрава РФ по количеству инфекционных коек, обеспечению их кислородом и аппаратами ИВЛ — эта работа получила высокую оценку руководителя федерального ведомства Михаила Мурашко. Развернуты 30 инфекционных госпиталей с более, чем 5,2 тысячами коек. В ближайшее время их количество будет увеличено.
«Мы продолжаем готовить систему здравоохранения: задача, поставленная мной по развертыванию еще двух тысяч коек, будет выполнена в установленные сроки. Сейчас мы прогнозируем различные варианты развития ситуации и готовимся к принятию дополнительных решений по купированию этой проблемы», — подчеркнул губернатор.
Особое внимание он заострил на вопросах организации работы учреждений амбулаторно-поликлинического звена: «Мы вступили в очень непростой осенне-зимний период, связанный с простудными заболеваниями, и сегодня медицинские учреждения делают все, чтобы в ходе проведения обследования и лечения не происходило наложения одной инфекции на другую. Исходя из этого медперсонал принимает дополнительные решения, чтобы развести потоки по направлениям, максимально уделяется внимание амбулаторному лечению — формируется дополнительный блок. Самая главная задача в рамках амбулаторного наблюдения — установить точный диагноз и определить необходимость и целесообразность госпитализации». Глава региона также напомнил, что в области расширена диагностическая база, в том числе установлено тяжелое оборудование, которое позволяет более точно определять заболевание.
Андрей Бочаров подчеркнул, что ситуация контролируемая, но система здравоохранения работает в очень напряженном режиме: количество вызовов увеличилось в четыре-пять раз от среднесуточного; учреждения практически готовы перейти на график в три смены.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией непростая, для того чтобы на территории Волгоградской области она была стабильной, ещё раз хочу обратиться ко всем жителям: необходимо соблюдать все меры, которые определены главным санитарным врачом», — отметил губернатор.
Реклама
Реконструкцией наземной части линии скоростного трамвая займется волгоградское предприятие06.10.2020 11:17
Общество 06.10.2020 11:17
В Волгоградской области машина сбила лошадь: водитель в больнице06.10.2020 10:58
Общество 06.10.2020 10:58
В Волгоградской области около 300 школьников сразил коронавирус05.10.2020 20:45
Общество 05.10.2020 20:45
Волгоградская облдума обзаведется битами05.10.2020 20:16
Общество 05.10.2020 20:16
Пока только слова: в Волжском пытаются гасить скандал с увольнением тренеров по плаванию05.10.2020 17:20
Общество 05.10.2020 17:20
Вопросы без ответов: официальные структуры Волгоградской области заняли глухую оборону в теме коронавируса05.10.2020 17:04
Общество 05.10.2020 17:04
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитацию05.10.2020 17:02
Общество 05.10.2020 17:02
В Волгограде спустя 27 лет женщина узнала своего насильника05.10.2020 16:33
Общество 05.10.2020 16:33
Военные хранят тайну госпиталя Минобороны в Волгограде05.10.2020 16:10
Общество 05.10.2020 16:10
В Волгоградской области назвали самых редких учителей-предметников05.10.2020 14:51
Общество 05.10.2020 14:51
Первый заместитель прокурора Волгоградской области проведет личный прием граждан05.10.2020 14:12
Общество 05.10.2020 14:12
В Волгограде скончался 95-летний участник Сталинградской битвы05.10.2020 13:05
Общество 05.10.2020 13:05
В части волгоградских больниц и детских садов потеплело05.10.2020 11:43
Общество 05.10.2020 11:43
В Волгоградской области – самая низкая смертность от коронавируса среди регионов ЮФО05.10.2020 10:49
Общество 05.10.2020 10:49
Иностранцы осаждают вокзал в Волжском ради билета на родину05.10.2020 09:49
Общество 05.10.2020 09:49
Реклама