Экономика

ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре

Экономика 05.10.2020 16:18 Новости компаний
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05.10.2020 16:18 Новости компаний


Сентябрь стал рекордным месяцем для ипотечного бизнеса ВТБ. Банк выдал клиентам 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году. Всего за 9 месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 600 млрд рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, драйвером высокого спроса стало существенное снижение ставок и действие программ господдержки. Доля рефинансирования по итогам сентября достигла 28% по объему против 8% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 79,8 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 177 млрд рублей.
В сентябре ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. После этого число желающих взять жилищный кредит в банке выросло в полтора раза по сравнению с стандартными среднемесячными значениями. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» клиенты с апреля по сентябрь оформили более 35 тыс. сделок на 105 млрд рублей.
По «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» и ставкой 5% банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ предлагает заемщикам рекордно низкую ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели 1,8 тыс. клиентов на 6,5 млрд рублей.
Все больший интерес у клиентов вызывает полностью дистанционная покупка квартиры с выдачей ипотеки онлайн. За пять месяцев с момента запуска сервиса заемщики ВТБ совершили уже 1,1 тыс. сделок на 5,6 млрд рублей. Средняя сумма такого ипотечного кредита составляет 5,1 млн рублей.
«Поддержка ипотечного рынка государством сыграла ключевую роль, а темпы его восстановления для России стали уникальными. Уже летом спрос клиентов на ипотеку был крайне высоким, но сентябрь поставил абсолютный исторический рекорд по объему сделок. Мощной мотивацией для клиентов быстрее выйти на сделку выступает срок окончания программы – она действует до 1 ноября. Рассчитываем, что за оставшийся месяц еще большее число семей смогут решить свой квартирный вопрос. Надеемся программа может быть продлена до конца года. Это поддержит клиентов и всю строительную отрасль», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.
В сентябре регионами-лидерами по объему выданной ипотеки стали Москва и Московская область (32,1 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (7,1 млрд руб.), Татарстан (3,5 млрд руб.), Новосибирская область (3,3 млрд руб.) и Свердловская область (2,4 млрд руб.). По итогам 9 месяцев года средний чек составляет 2,55 млн, что на 4% выше аналогичного показателя прошлого года - 2,45 млн руб. При этом средний срок ипотечного кредита сейчас 188 месяцев против 199 по итогам января-сентября 2019 г.
Общее число сделок за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с январем – сентябрем прошлого года выросло на четверть – до 246,5 тыс. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года увеличился на 17% и достиг 1,7 трлн рублей.

 

 

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