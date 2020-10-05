Сбербанк Онлайн — лучшее приложение Рунета для ваших финансов





Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» признано лауреатом премии «Рейтинг Рунета» в номинациях «Финансы и Бизнес» и «Приложение бренда». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

Победителей премии определяют в два этапа. Народное голосование определяет лонг-листы, после чего профессионалы веб- и мобильной разработки определяют победителей. Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений, премия «Рейтинг Рунета», проводится ежегодно с 2010 года.

В 2020 году вышло большое обновление Сбербанк Онлайн. В приложении появились темная тема, расширенные настройки главного экрана, возможность устанавливать свои интересы для управления контентом, кабинет кибербезопасности с обучающими статьями и тестами, уникальный платежный инструмент SberPay и обновленный сервис «Плати QR».

Алексей Круглов, директор Дивизиона «Цифровая платформа», Сбербанк: «Каждые три недели в магазинах приложений появляется обновленная версия Сбербанк Онлайн. Мы постоянно совершенствуемся для более чем 60-ти миллионов наших клиентов, и нам приятно видеть как из года в год это отмечают эксперты индустрии».

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Большое внимание в обновлениях Сбербанк Онлайн уделяется персонализации сервисов для клиентов. К примеру, есть возможность самостоятельно добавлять карточки быстрых действий на главный экран приложения — это шаблоны переводов и платежей, которые клиент совершает чаще всего. Плюс, появляются новые полезные сервисы. Так, в рамках масштабного обновления мобильного приложения в этом году появилась возможность ознакомиться с лимитами по всем доступным кредитным продуктам банка, что позволяет еще удобнее планировать реализацию собственных планов, грамотно управляя своими финансами».