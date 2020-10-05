Общество

На случай ухудшения: в Волгоградской области готовятся к новым ограничительным мерам

Общество 05.10.2020 11:10
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05.10.2020 11:10


В Волгоградской области принимаются дополнительные меры, направленные на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции, — на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров актуализировал задачи для всех профильных ведомств. В их числе — четкое соблюдение требования по разделению потоков заболевших ОРВИ или гриппом и COVID-19 на амбулаторном и стационарном этапах; возобновление работы волонтерских колл-центров; ввод нового инфекционного госпиталя в Волжском; усиление контроля за соблюдением ограничительных мер и другие. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. 
«Осенне-зимний период традиционно сопровождается сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Мы видим это в режиме реального времени, — сделал акцент глава региона. — Во время лечения заболевания у человека ослаблен организм, снижен иммунитет, повышена восприимчивость к другим инфекциям. Особенно это актуально в осенне-зимний период. С целью повышения эффективности работы медучреждений необходимо более детально обратить внимание на разделение потоков заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией, чтобы не допустить осложнения ситуации для людей и дополнительной нагрузки на систему здравоохранения в целом».
Облздраву совместно с Клиническим Советом Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией поставлены задачи подготовить дополнительные рекомендации по разделению потоков пациентов с ОРВИ/гриппом и COVID-19, предложения по усилению работы амбулаторных служб, активизировать обучение и повышение квалификации медиков.
«В полном объеме необходимо принять меры по исполнению рекомендаций Клинического совета и решений оперативного штаба Волгоградской области о развертывании дополнительного инфекционного коечного фонда в количестве 2000 коек. План представить до конца текущей недели, — подчеркнул губернатор. — Отдельное внимание — обратить на меры предосторожности и защитные меры в отношении медперсонала в целях недопущения заражения коронавирусной инфекцией».
Кроме того, Андрей Бочаров поставил задачу в максимально короткие сроки ввести в эксплуатацию в полном объеме новый инфекционный госпиталь в Волжском на 120 мест. Главам муниципальных образований рекомендовано уже сейчас приступить к подтопке социальных учреждений и жилого фонда.
Другие важные направления — продолжение информирования граждан о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, действии ограничительных мер, правилах поведения и мерах предосторожности, путях получения медицинской помощи и социальной поддержки. В этой связи в течение недели поручено возобновить работу колл-центров с привлечением волонтеров. Профильным органам исполнительной власти совместно с территориальными управлениями правоохранительных, силовых служб и контрольно-надзорных органов дано задание усилить контроль за соблюдением ограничительных мер. Дополнительные предложения по всем направлениям будут представлены и проработаны до конца недели.
«Эти меры позволят на данном этапе сохранить ситуацию контролируемой, — отметил Андрей Бочаров. — В случае осложнения ситуации поручаю оперштабу представить на утверждение предложения и варианты по введению на территории Волгоградской области дополнительных ограничительных и противоэпидемических мер. Еще раз обращаюсь к жителям: будьте предельно осторожны. Прошу соблюдать социальную дистанцию, меры предосторожности и использовать средства защиты. Берегите себя и своих близких».

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