Иностранцы осаждают вокзал в Волжском ради билета на родину

Общество 05.10.2020 09:49
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05.10.2020 09:49
Сегодня из Волжского отправляется очередной поезд до Ташкента. Как сообщает ИА «Высота 102», едва ли не с ночи к железнодорожному вокзалу подъезжают граждане Узбекистана с вещами и баулами, чтобы занять очередь в кассу за билетами.
Напомним, из Волжского в Узбекистан отправились уже несколько поездов, которые доставили граждан этой республики на родину после снятия запрета, действующего во время пандемии коронавируса. Состав каждого поезда из 20 вагонов рассчитан на перевозку 938 пассажиров. По территории Российской Федерации составы следуют без дополнительных остановок. Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительством РФ и Узбекистана.
Перевалочной базой для отправки граждан Узбекистана из различных регионов России был выбран Волжский. Власти города обратились к жителям Волжского с просьбой оказать помощь иностранцам одеялами, коврами и теплыми вещами.
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