Общество

Скандал с увольнением тренеров по плаванию прокомментировали в мэрии Волжского

Общество 04.10.2020 14:38
0
04.10.2020 14:38

В понедельник 5 октября в 12 часов в МАУ СШ №3 пройдет собрание с участием родителей юных пловцов, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волжского. До родителей намерены довести информацию о том, что тренеры, осуществляющие подготовку их детей, переводятся в областную школу плавания, вместе с ними после переводных экзаменов туда же перейдут и их воспитанники. Занятия в отделении плавания в течение переходного периода будут продолжаться. "По информации комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского, в настоящее время имущественный комплекс МУП "Центральный стадион", в том числе бассейн, где проводятся тренировки воспитанников отделения плавания спортшколы № 3, передается в государственную собственность Волгоградской области", - заявили в мэрии Волжского. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", все 6 тренеров отделения по плаванию МАУ СШ №3 получили уведомления о сокращении. Приказ от об увольнениях подписан руководством спортшколы 29 сентября на основании письма комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского. Таким образом, без тренировок остаются и 350 детей. Эта ситуация вызвала большой резонанс, многие выражали недоумение по поводу действий руководства Волжского. Тем более, что несколько месяцев назад областным спорткомитетом в адрес главы Волжского Игоря Воронина было направлено письмо о необходимости принятия исчерпывающих мер по сохранению численности сотрудников  МАУ СШ №3 и недопущения сокращений. "Проведены совместные совещания с руководством учреждения, тренерами, представителями родительской общественности, в ходе которых принято решение о сохранении тренерского состава в количестве 6 человек и 361 занимающихся на отделении плавания в МАУ СШ №3",- говорилось в письме от 18 июня за подписью руководителя комитета спорта Волгоградской области Александра Глинянова, направленном в спортшколу. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
04.10.2020 14:43
Общество 04.10.2020 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2020 10:03
Общество 04.10.2020 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.10.2020 08:24
Общество 04.10.2020 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2020 17:07
Общество 03.10.2020 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2020 11:00
Общество 03.10.2020 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2020 08:31
Общество 03.10.2020 08:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 18:22
Общество 02.10.2020 18:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 15:28
Общество 02.10.2020 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 14:46
Общество 02.10.2020 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 13:39
Общество 02.10.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:53
Общество 02.10.2020 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:14
Общество 02.10.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:12
Общество 02.10.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 11:18
Общество 02.10.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 10:46
Общество 02.10.2020 10:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:43
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитациюСмотреть фотографии
14:38
Скандал с увольнением тренеров по плаванию прокомментировали в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
13:58
«Можем и обжаловать»: волгоградские чиновники не поставили точку в истории с фейковым протоколом на директора фирмыСмотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом на дороге найден труп девятиклассникаСмотреть фотографии
12:17
Прирост заболевших и новая трагедия: в Волгоградской области СOVID-19 наращивает темпыСмотреть фотографии
10:05
Двое водителей не выжили в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:03
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателейСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде легковушка влетела в столб: четверо раненыхСмотреть фотографии
09:03
«Малютка» раздора: селянку в Волгоградской области осудили за ложный доносСмотреть фотографии
08:24
Волгоградские вузы снова переходят на удаленкуСмотреть фотографии
21:48
В Волгограде на директора школы могут возбудить уголовное делоСмотреть фотографии
18:24
«Мы сами в него чуть не врезались!»: очевидцы – о смертельном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Ситуация накалена до предела: Волгоградская область может запылатьСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» - 0:0Смотреть фотографии
16:14
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцамиСмотреть фотографии
12:02
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области растет день ото дняСмотреть фотографии
11:00
Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселенияСмотреть фотографии
10:07
Сдали всех: задержанные под Волгоградом наркокурьеры из Липецка дали показанияСмотреть фотографии
09:47
Груда железа и труп: под Волгоградом произошло смертельное ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
ТОП-10 вопросов родителей, поступающих на горячую линию по школьному питаниюСмотреть фотографии
21:59
Жители Самары сядут надолго за попытку ввоза в Волгоград партии наркотиковСмотреть фотографии
21:43
«Прилег на бочок»: в Волгограде перевернулась машина ППССмотреть фотографии
19:30
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохоСмотреть фотографии
19:19
«Россети» направили на финансирование ремонтной кампании - 2020 на юге России 5,6 млрд рублейСмотреть фотографии
18:43
«Прививки только по телевизору?»: в Волгограде закончилась вакцина от гриппаСмотреть фотографии
18:22
Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде с корабля украли 4 тонны дизельного топливаСмотреть фотографии
16:00
Банда воров-домушников идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблокахСмотреть фотографии
14:46
Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилитсяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 