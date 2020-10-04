Общество 04.10.2020 14:38
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04.10.2020 14:38
В понедельник 5 октября в 12 часов в МАУ СШ №3 пройдет собрание с участием родителей юных пловцов, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волжского. До родителей намерены довести информацию о том, что тренеры, осуществляющие подготовку их детей, переводятся в областную школу плавания, вместе с ними после переводных экзаменов туда же перейдут и их воспитанники. Занятия в отделении плавания в течение переходного периода будут продолжаться. "По информации комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского, в настоящее время имущественный комплекс МУП "Центральный стадион", в том числе бассейн, где проводятся тренировки воспитанников отделения плавания спортшколы № 3, передается в государственную собственность Волгоградской области", - заявили в мэрии Волжского. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", все 6 тренеров отделения по плаванию МАУ СШ №3 получили уведомления о сокращении. Приказ от об увольнениях подписан руководством спортшколы 29 сентября на основании письма комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского. Таким образом, без тренировок остаются и 350 детей. Эта ситуация вызвала большой резонанс, многие выражали недоумение по поводу действий руководства Волжского. Тем более, что несколько месяцев назад областным спорткомитетом в адрес главы Волжского Игоря Воронина было направлено письмо о необходимости принятия исчерпывающих мер по сохранению численности сотрудников МАУ СШ №3 и недопущения сокращений. "Проведены совместные совещания с руководством учреждения, тренерами, представителями родительской общественности, в ходе которых принято решение о сохранении тренерского состава в количестве 6 человек и 361 занимающихся на отделении плавания в МАУ СШ №3",- говорилось в письме от 18 июня за подписью руководителя комитета спорта Волгоградской области Александра Глинянова, направленном в спортшколу.
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