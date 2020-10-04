В Волгограде легковушка влетела в столб: четверо раненых





Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля «Лада Приора» со световой опорой. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером в Тракторозаводском районе.

По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомашиной «Лада Приора», двигаясь в сторону Волжского, напротив дома №11 «А» по ул. Менжинского совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 38-летнего водителя.

После этого автомашину «Лада Приора» отбросило на световую опору. В результате ДТП четверо пассажиров «Лада Приора» 24, 16, 26 и 24 лет доставлены в больницу.

Автор фото Ирина Пономарева, ВК