В Волгограде легковушка влетела в столб: четверо раненых

Происшествия 04.10.2020 09:58
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04.10.2020 09:58
Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля «Лада Приора» со световой опорой. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером в Тракторозаводском районе.
По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомашиной «Лада Приора», двигаясь в сторону Волжского, напротив дома №11 «А» по ул. Менжинского совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 38-летнего водителя.
После этого автомашину «Лада Приора» отбросило на световую опору. В результате ДТП четверо пассажиров «Лада Приора» 24, 16, 26 и 24 лет доставлены в больницу.
Автор фото Ирина Пономарева, ВК
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