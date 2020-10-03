Расследования

«Мы сами в него чуть не врезались!»: очевидцы – о смертельном ДТП в Волгоградской области

Расследования 03.10.2020 18:24
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03.10.2020 18:24


Волгоградцы Юрий и Евгений сами едва не стали жертвами столкновения с военным «КамАЗом», в ДТП с которым ночью  погиб человек. Как рассказали ИА «Высота 102» свидетели, они ехали  вечером на своем автомобиле через поселок Южный, где встретили на своем пути грузовик, который двигался со стороны Сальска, потом свернул на Элисту.
«У грузовика не то, что габаритов, даже света не было. Я едва успел вывернуть руль, чуть не врезался в него!. Уверен, это водитель неправильно себя повел. Он вообще не имел права передвигаться на таком грузовике. Если что, мы готовы подтвердить это официально», - заявил Евгений. 
Напомним, трагедия произошла ночью на 69 км автодороги «Волгоград-Элиста». По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны Волгограда в Элисту, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «КамАЗ». В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте.

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