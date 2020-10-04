«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитацию

Общество 04.10.2020 14:43
0
04.10.2020 14:43
Атипичный аутизм – такой диагноз поставили врачи 12-летнему Архипу Тарабановскому из Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» его мама Мария Тарабановская, до этого её сына лечили от шизофрении сильными психотропными препаратами. После уточненного диагноза лечение мальчика скорректировали, и оно дало результаты: Архип стал менее агрессивным и более адекватным.
«Такое ощущение, что Архип сейчас только начал познавать мир, как маленький малыш. Нам удалось отказаться от психотропных препаратов, есть прогресс в развитии. Многие вещи он научился делать самостоятельно. Мы смогли добиться практически адекватного поведения дома, в общественном транспорте, магазинах. Не все при знакомстве с Архипом понимают, что это ребенок с особенностями в развитии. Чтобы все не сошло на нет, с ним нужно постоянно заниматься», - рассказывает Мария Тарабановская.
Сына женщина воспитывает одна. Отец ребенка ушел, когда Архипу исполнилось 4 года. Мальчик очень привязан к маме, поэтому ей пришлось уволиться, чтобы всецело заняться лечением Архипа.
«Одна из основных проблем на сегодняшний день - это отсутствие коммуникации. В свои 12 лет Архип не разговаривает. Он не может показать жестами или иным способом свои желания, не может сообщить, если у него что-то болит», - говорит мама мальчика.
Мария Тарабановская сейчас собирает средства, чтобы отвезти сына в АВА – центр «Любава» в Самаре. Специалисты готовы провести диагностику и составить для мальчика индивидуальную программу, с помощью которой можно будет научить ребенка альтернативной коммуникации. Для этого Марии и Архипу Тарабановским нужно 64 200 рублей. Для одинокой неработающей женщины такая сумма неподъемная.
Женщина открыла в социальной сети «ВКонтакте» страничку, где рассказывает о своем сыне и его лечении. Здесь есть вся информация о болезни ребенка, лечении в АВА-центре и др. Есть и реквизиты, куда можно перечислить средства и помочь мальчику.
Контакты Марии Тарабановской - https://vk.com/id425785716, тел. 8 937 713 04 42 (Ватсап, Вайбер)
Фото из личного архива Марии Тарабановской
Реклама
Иномарка СУ СКР по Волгоградской области больше не летает по встречке с мигалкой04.10.2020 18:21
Общество 04.10.2020 18:21
В Волгограде жителей Дзержинского района удивили восстановлением безнадежно убитой дороги04.10.2020 16:35
Общество 04.10.2020 16:35
Скандал с увольнением тренеров по плаванию прокомментировали в мэрии Волжского04.10.2020 14:38
Общество 04.10.2020 14:38
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателей04.10.2020 10:03
Общество 04.10.2020 10:03
Волгоградские вузы снова переходят на удаленку04.10.2020 08:24
Общество 04.10.2020 08:24
Ситуация накалена до предела: Волгоградская область может запылать03.10.2020 17:07
Общество 03.10.2020 17:07
Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселения03.10.2020 11:00
Общество 03.10.2020 11:00
ТОП-10 вопросов родителей, поступающих на горячую линию по школьному питанию03.10.2020 08:31
Общество 03.10.2020 08:31
Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке Сбербанка02.10.2020 18:22
Общество 02.10.2020 18:22
Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблоках02.10.2020 15:28
Общество 02.10.2020 15:28
Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилится02.10.2020 14:46
Общество 02.10.2020 14:46
ВТБ: россияне сократили траты на лекарства в сентябре02.10.2020 13:39
Общество 02.10.2020 13:39
В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-1902.10.2020 12:53
Общество 02.10.2020 12:53
Снова много заболевших: Волгоградская область остается в тисках коронавируса02.10.2020 12:14
Общество 02.10.2020 12:14
Утечку хлора экстренно ликвидировали в ходе учений спасатели Волгограда02.10.2020 12:12
Общество 02.10.2020 12:12
Реклама