«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитацию





Атипичный аутизм – такой диагноз поставили врачи 12-летнему Архипу Тарабановскому из Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» его мама Мария Тарабановская, до этого её сына лечили от шизофрении сильными психотропными препаратами. После уточненного диагноза лечение мальчика скорректировали, и оно дало результаты: Архип стал менее агрессивным и более адекватным.

«Такое ощущение, что Архип сейчас только начал познавать мир, как маленький малыш. Нам удалось отказаться от психотропных препаратов, есть прогресс в развитии. Многие вещи он научился делать самостоятельно. Мы смогли добиться практически адекватного поведения дома, в общественном транспорте, магазинах. Не все при знакомстве с Архипом понимают, что это ребенок с особенностями в развитии. Чтобы все не сошло на нет, с ним нужно постоянно заниматься», - рассказывает Мария Тарабановская.

Сына женщина воспитывает одна. Отец ребенка ушел, когда Архипу исполнилось 4 года. Мальчик очень привязан к маме, поэтому ей пришлось уволиться, чтобы всецело заняться лечением Архипа.

«Одна из основных проблем на сегодняшний день - это отсутствие коммуникации. В свои 12 лет Архип не разговаривает. Он не может показать жестами или иным способом свои желания, не может сообщить, если у него что-то болит», - говорит мама мальчика.





Мария Тарабановская сейчас собирает средства, чтобы отвезти сына в АВА – центр «Любава» в Самаре. Специалисты готовы провести диагностику и составить для мальчика индивидуальную программу, с помощью которой можно будет научить ребенка альтернативной коммуникации. Для этого Марии и Архипу Тарабановским нужно 64 200 рублей. Для одинокой неработающей женщины такая сумма неподъемная.

Женщина открыла в социальной сети «ВКонтакте» страничку, где рассказывает о своем сыне и его лечении. Здесь есть вся информация о болезни ребенка, лечении в АВА-центре и др. Есть и реквизиты, куда можно перечислить средства и помочь мальчику.

Контакты Марии Тарабановской - https://vk.com/id425785716, тел. 8 937 713 04 42 (Ватсап, Вайбер)

Фото из личного архива Марии Тарабановской