Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселения

Общество 03.10.2020 11:00
0
03.10.2020 11:00
Фонд содействия реформированию ЖКХ в режиме видеоконференции обсудил ход реализации программы переселения с Республикой Крым, Ставропольским краем, Волгоградской и Кировской областями по вопросам реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Как сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации, совещание провел заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин.
В начале видеоконференции Олег Рурин отметил, что основными темами обсуждения на мероприятии являются некоторые проблемы, которые выявляются специалистами Фонда в ходе реализации программы в этих субъектах РФ.
«Мы пригласили представителей регионов, которые по нашей системе оценки рисков находятся в «красной» зоне. То есть имеют риски невыполнения программы в текущем году. Система оценки рисков построена на двух основных показателях – это ход реализации программы с точки зрения переселения граждан и объемы контрактования по этапам 2019-2020 и 2020-2021 годов», - сказал он.
На «ковер» были вызваны и чиновники администрации Волгоградской области. Заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Валентин Сучков отметил, что в регионе задержка при заключении контрактов в первую очередь произошла из-за стоимости квадратного метра. В августе текущего года данный вопрос был решен. Кроме того, ведется работа с подрядными организациями, заключаются контракты на приобретение жилья, также с гражданами прорабатываются вопросы по предоставлению выкупной стоимости за изымаемые помещения в аварийных домах. Таким образом, по словам представителя региона, целевой показатель текущего года в регионе будет достигнут даже с небольшим превышением.
Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин рекомендовал представителям принявших в селекторном совещании регионов изучить опыт Пермского края в части предоставления субсидий гражданам на приобретение нового жилья взамен аварийного. «Вы можете наряду с выкупной стоимостью предоставить гражданам субсидии, которые будут им направлены только после заключения договора о приобретении жилого помещения. Самим гражданам это дает возможность проживания в том же районе, где расположена необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады и поликлиники», - сказал Олег Рурин.
Напомним, в сентябре в целях ускоренного расселения аварийного жилищного фонда в субъектах РФ правительством РФ принято решение о выделении дополнительных 696 миллионов рублей Волгоградской области. Эти деньги будут направлены на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Это позволит до 2022 года дополнительно расселить порядка 18,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В настоящее время совместно с муниципальными образованиями формируется дорожная карта по выполнению показателей программы.
Справка. В Волгоградской области полностью решен вопрос расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года: порядка 12 тысяч семей стали новоселами, ликвидированы 176,7 тысячи квадратных метров «аварийки». С 1 апреля 2019-го площадь расселенного аварийного жилья составила 9,5 тысячи квадратных метров, 643 семьи улучшили жилищные условия. До конца текущего года плановый показатель составляет 18,5 тысячи расселенных квадратных метров, комфортным жильем обеспечат более тысячи человек. Городской округ-город Волжский исполнение программы завершил досрочно.
Реклама
ТОП-10 вопросов родителей, поступающих на горячую линию по школьному питанию03.10.2020 08:31
Общество 03.10.2020 08:31
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателей03.10.2020 08:25
Общество 03.10.2020 08:25
Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке Сбербанка02.10.2020 18:22
Общество 02.10.2020 18:22
Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблоках02.10.2020 15:28
Общество 02.10.2020 15:28
Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилится02.10.2020 14:46
Общество 02.10.2020 14:46
ВТБ: россияне сократили траты на лекарства в сентябре02.10.2020 13:39
Общество 02.10.2020 13:39
В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-1902.10.2020 12:53
Общество 02.10.2020 12:53
Снова много заболевших: Волгоградская область остается в тисках коронавируса02.10.2020 12:14
Общество 02.10.2020 12:14
Утечку хлора экстренно ликвидировали в ходе учений спасатели Волгограда02.10.2020 12:12
Общество 02.10.2020 12:12
В Волгограде упавший с высоты работник взыскал полмиллиона с работодателя02.10.2020 11:18
Общество 02.10.2020 11:18
Пенсионеров с льготными проездными не пускают в автобусы «Волжский - Волгоград»02.10.2020 10:46
Общество 02.10.2020 10:46
Волгоградские чиновники признали опасность домов в «тринадцати шагах от пропасти»01.10.2020 20:21
Общество 01.10.2020 20:21
Пациентам с коронавирусом в больнице Волгоградской области предлагают самим купить себе лекарства01.10.2020 17:30
Общество 01.10.2020 17:30
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» помогают подопечным Светлоярского центра социального обслуживания населения01.10.2020 16:23
Общество 01.10.2020 16:23
В Волгограде на полмесяца закрыли магазин из-за отсутствия рециркулятора01.10.2020 15:54
Общество 01.10.2020 15:54
Реклама