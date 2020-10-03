Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселения





Фонд содействия реформированию ЖКХ в режиме видеоконференции обсудил ход реализации программы переселения с Республикой Крым, Ставропольским краем, Волгоградской и Кировской областями по вопросам реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Как сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации, совещание провел заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин.

В начале видеоконференции Олег Рурин отметил, что основными темами обсуждения на мероприятии являются некоторые проблемы, которые выявляются специалистами Фонда в ходе реализации программы в этих субъектах РФ.

«Мы пригласили представителей регионов, которые по нашей системе оценки рисков находятся в «красной» зоне. То есть имеют риски невыполнения программы в текущем году. Система оценки рисков построена на двух основных показателях – это ход реализации программы с точки зрения переселения граждан и объемы контрактования по этапам 2019-2020 и 2020-2021 годов», - сказал он.

На «ковер» были вызваны и чиновники администрации Волгоградской области. Заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Валентин Сучков отметил, что в регионе задержка при заключении контрактов в первую очередь произошла из-за стоимости квадратного метра. В августе текущего года данный вопрос был решен. Кроме того, ведется работа с подрядными организациями, заключаются контракты на приобретение жилья, также с гражданами прорабатываются вопросы по предоставлению выкупной стоимости за изымаемые помещения в аварийных домах. Таким образом, по словам представителя региона, целевой показатель текущего года в регионе будет достигнут даже с небольшим превышением.

Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин рекомендовал представителям принявших в селекторном совещании регионов изучить опыт Пермского края в части предоставления субсидий гражданам на приобретение нового жилья взамен аварийного. «Вы можете наряду с выкупной стоимостью предоставить гражданам субсидии, которые будут им направлены только после заключения договора о приобретении жилого помещения. Самим гражданам это дает возможность проживания в том же районе, где расположена необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады и поликлиники», - сказал Олег Рурин.