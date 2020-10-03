Общество

Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселения

Общество 03.10.2020 11:00
0
03.10.2020 11:00


Фонд содействия реформированию ЖКХ в режиме видеоконференции обсудил ход реализации программы переселения с Республикой Крым, Ставропольским краем, Волгоградской и Кировской областями по вопросам реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Как сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации, совещание провел заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин.
В начале видеоконференции Олег Рурин отметил, что основными темами обсуждения на мероприятии являются некоторые проблемы, которые выявляются специалистами Фонда в ходе реализации программы в этих субъектах РФ.
«Мы пригласили представителей регионов, которые по нашей системе оценки рисков находятся в «красной» зоне. То есть имеют риски невыполнения программы в текущем году. Система оценки рисков построена на двух основных показателях – это ход реализации программы с точки зрения переселения граждан и объемы контрактования по этапам 2019-2020 и 2020-2021 годов», - сказал он.
На «ковер» были вызваны и чиновники администрации Волгоградской области. Заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Валентин Сучков отметил, что в регионе задержка при заключении контрактов в первую очередь произошла из-за стоимости квадратного метра. В августе текущего года данный вопрос был решен. Кроме того, ведется работа с подрядными организациями, заключаются контракты на приобретение жилья, также с гражданами прорабатываются вопросы по предоставлению выкупной стоимости за изымаемые помещения в аварийных домах. Таким образом, по словам представителя региона, целевой показатель текущего года в регионе будет достигнут даже с небольшим превышением.
Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин рекомендовал представителям принявших в селекторном совещании регионов изучить опыт Пермского края в части предоставления субсидий гражданам на приобретение нового жилья взамен аварийного. «Вы можете наряду с выкупной стоимостью предоставить гражданам субсидии, которые будут им направлены только после заключения договора о приобретении жилого помещения. Самим гражданам это дает возможность проживания в том же районе, где расположена необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады и поликлиники», - сказал Олег Рурин.
Напомним, в сентябре в  целях ускоренного расселения аварийного жилищного фонда в субъектах РФ правительством РФ  принято решение о выделении дополнительных 696 миллионов рублей Волгоградской  области. Эти деньги будут направлены на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Это позволит до 2022 года дополнительно расселить порядка 18,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В настоящее время совместно с муниципальными образованиями формируется дорожная карта по выполнению показателей программы.
Справка. В Волгоградской области полностью решен вопрос расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года: порядка 12 тысяч семей стали новоселами, ликвидированы 176,7 тысячи квадратных метров «аварийки». С 1 апреля 2019-го площадь расселенного аварийного жилья составила 9,5 тысячи квадратных метров, 643 семьи улучшили жилищные условия. До конца текущего года плановый показатель составляет 18,5 тысячи расселенных квадратных метров, комфортным жильем обеспечат более тысячи человек. Городской округ-город Волжский исполнение программы завершил досрочно.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
03.10.2020 08:31
Общество 03.10.2020 08:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.10.2020 08:25
Общество 03.10.2020 08:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 18:22
Общество 02.10.2020 18:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 15:28
Общество 02.10.2020 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 14:46
Общество 02.10.2020 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 13:39
Общество 02.10.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:53
Общество 02.10.2020 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:14
Общество 02.10.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:12
Общество 02.10.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 11:18
Общество 02.10.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 10:46
Общество 02.10.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 20:21
Общество 01.10.2020 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 17:30
Общество 01.10.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 16:23
Общество 01.10.2020 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.10.2020 15:54
Общество 01.10.2020 15:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:02
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области растет день ото дняСмотреть фотографии
11:00
Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселенияСмотреть фотографии
10:07
Сдали всех: задержанные под Волгоградом наркокурьеры из Липецка дали показанияСмотреть фотографии
09:47
Груда железа и труп: под Волгоградом произошло смертельное ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
ТОП-10 вопросов родителей, поступающих на горячую линию по школьному питаниюСмотреть фотографии
08:25
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателейСмотреть фотографии
21:59
Жители Самары сядут надолго за попытку ввоза в Волгоград партии наркотиковСмотреть фотографии
21:43
«Прилег на бочок»: в Волгограде перевернулась машина ППССмотреть фотографии
19:50
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцамиСмотреть фотографии
19:30
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохоСмотреть фотографии
19:19
«Россети» направили на финансирование ремонтной кампании - 2020 на юге России 5,6 млрд рублейСмотреть фотографии
18:43
«Прививки только по телевизору?»: в Волгограде закончилась вакцина от гриппаСмотреть фотографии
18:22
Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде с корабля украли 4 тонны дизельного топливаСмотреть фотографии
16:00
Банда воров-домушников идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблокахСмотреть фотографии
14:46
Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилитсяСмотреть фотографии
13:54
Новый вирус косит волгоградских школьниковСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом вор с иконой пытался удрать от полиции на дамском велосипедеСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-19Смотреть фотографии
12:14
Снова много заболевших: Волгоградская область остается в тисках коронавирусаСмотреть фотографии
12:12
Утечку хлора экстренно ликвидировали в ходе учений спасатели ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде упавший с высоты работник взыскал полмиллиона с работодателяСмотреть фотографии
10:46
«Летающая» иномарка напротив морга убила пешехода в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Пенсионеров с льготными проездными не пускают в автобусы «Волжский - Волгоград»Смотреть фотографии
10:31
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центрСмотреть фотографии
10:16
В Волжском молодая мать изрезала детей и убила себяСмотреть фотографии
10:04
В закромах бизнесмена в Волгоградской области нашли контрафактный табак на 2 млн рублейСмотреть фотографии
08:49
В администрации Волгоградской области создают новую антикоррупционную структуруСмотреть фотографии
08:01
Подозреваемый в коррупции замначальника колонии под Волгоградом ждет в СИЗО окончания следствияСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 