Спорт

Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохо

Спорт 02.10.2020 19:30
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02.10.2020 19:30


Сегодня днем сине-голубые из международного аэропорта Волгоград вылетели на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную группу клуба  ВКонтакте, в  ходе подготовки к игре 10-го тура с командой Уфой, которая состоится завтра в 15-00 по волгоградскому времени, в команду на  этой неделе вернулись несколько футболистов, пропустившие тренировочный процесс и матч с «Рубином» из-за короновируса. Они сдали два подряд отрицательных теста и  готовы помочь "Ротору" в важнейшем матче против "Уфы". 
Но в то же время на выездную игру не отправился  Александр Хацкевич. У главного тренера  повысилось давление, сообщили в официальной группе. Исполнять его обязанности  в матче с клубом из Башкирии  будет старший тренер "Ротора" Максим Шацких. 
Фото сайта московского клуба "Динамо".

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