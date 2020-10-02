



Сегодня днем сине-голубые из международного аэропорта Волгоград вылетели на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную группу клуба ВКонтакте, в ходе подготовки к игре 10-го тура с командой Уфой, которая состоится завтра в 15-00 по волгоградскому времени, в команду на этой неделе вернулись несколько футболистов, пропустившие тренировочный процесс и матч с «Рубином» из-за короновируса. Они сдали два подряд отрицательных теста и готовы помочь "Ротору" в важнейшем матче против "Уфы".

Но в то же время на выездную игру не отправился Александр Хацкевич. У главного тренера повысилось давление, сообщили в официальной группе. Исполнять его обязанности в матче с клубом из Башкирии будет старший тренер "Ротора" Максим Шацких.

Фото сайта московского клуба "Динамо".