Происшествия

В Волгограде с корабля украли 4 тонны дизельного топлива

Происшествия 02.10.2020 17:07
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02.10.2020 17:07


В Волгограде двоих работников плавательного судна подозревают в хищении четырех тонн дизельного топлива. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления транспорта МВД России по ПФО, данный факт выявлен в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками транспортной полиции в акватории Волги в Красноармейском районе.
Известно, что сообщники вносили в документацию лживые сведения о суточном расходе ГСМ, тем самым образуя его экономию. Образовавшиеся излишки дизеля мужчины продали за 60 тысяч рублей. Собственнику нанесен ущерб в размере более 180 тысяч рублей.
Следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до шести лет.        

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