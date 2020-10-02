



На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), введен в эксплуатацию административно-лабораторный комплекс «ECOHOUSE ТМК» («Зеленый дом ТМК») для экологической службы завода.

В церемонии открытия комплекса принял участие генеральный директор ТМК Игорь Корытько, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, а также руководители и представители профильных ведомств администрации Волгоградской области, Волгоградской областной Думы, контролирующих и надзорных природоохранных органов, представители руководства ТМК и ВТЗ.





В новом двухэтажном здании «ECOHOUSE ТМК» расположены помещения для проведения аналитического контроля различных сред: атмосферного воздуха, природной, питьевой и сточной воды, воздуха рабочей зоны, оценки воздействия на человека физических факторов, кабинеты для сотрудников. Для проведения исследований экологический центр оснащен самым современным оборудованием и высокоточными средствами измерений. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для эффективной работы сотрудников.





Конференц-зал«ECOHOUSE ТМК» оборудован звуковыми и мультимедийными системами и предназначен для проведения образовательно-просветительских мероприятий и фокусных тематических совещаний с работниками ВТЗ, студентами экологических направлений вузов и техникумов, членами общественных организаций.

Футуристический облик «ECOHOUSE ТМК» разработан совместно с кафедрой "Дизайн и монументально-декоративное искусство" Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета (ВГТУ). Здание ярко выделяется в ряду типовой производственной застройки, наглядно демонстрируя необходимость поддержания баланса между антропогенным воздействием на природу и усилиями ТМК по ее сохранению.





«Стратегическая цель ТМК — это минимизация техногенной нагрузки на окружающую среду при производстве и реализации высокотехнологичной, конкурентоспособной трубной продукции. Во всех проектах компании, реализуемых в рамках Стратегической инвестиционной программы, непременно есть экологическая составляющая. ТМК проводит максимально прозрачную политику в области экологии. Мы создаем условия для улучшения экологической обстановки в регионах деятельности нашей компании. Поэтому не случайно, что на территории одного из ключевых наших предприятий — Волжского трубного завода — мы открыли такой объект, как «ECOHOUSE ТМК». Это не только современный лабораторный комплекс, рабочее место персонала экослужбы, но и эффективная площадка для научных дискуссий, встреч экологов региона в целях дальнейшего развития и улучшения окружающей среды», — сказал Игорь Корытько.

«Волжский трубный завод последовательно реализует программу стратегического развития ТМК, ориентированную на обеспечение экологической безопасности. Создавая современный административно-лабораторный комплекс, мы также стремились сделать деятельность экологов завода еще более эффективной. Когда все исследовательские ресурсы сосредоточены в одном месте, информация оперативна, условия работы становятся комфортнее, вовлеченность персонала и производительность возрастает. Уверен, это придаст новый импульс развитию экотехнологий на ВТЗ», — отметил Сергей Четвериков.





Справка: Строительство административно-лабораторного комплекса «ECOHOUSE ТМК»— один из проектов комплексной природоохранной стратегии ТМК и программы празднования 50-летия ВТЗ.

Экологические приоритеты ведения бизнеса — одни из основных в деятельности завода. Предприятие ежегодно демонстрирует положительную динамику по минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду. На заводе активно внедряются принципы безотходного производства и рециклинга. По итогам 2019 года практически на треть увеличилась реализация внепечного шлака. 100% объема образующейся металлургической пыли реализуется сторонним заказчикам в качестве вторсырья. В том же году ВТЗ признан победителем XV Всероссийского смотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России–2019» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».

В центре внимания предприятия продолжает оставаться реализация экологически значимых проектов, таких как «Зеленый щит», «Светофор», «Чистый воздух», эколого-просветительский проект «ECOLAB». В планах — расширение видов отходов, вовлекаемых в процессы вторичной переработки.



