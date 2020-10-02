Экология

На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центр

Экология 02.10.2020 10:31 Новости компаний
0
02.10.2020 10:31 Новости компаний


На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), введен в эксплуатацию административно-лабораторный комплекс «ECOHOUSE ТМК» («Зеленый дом ТМК») для экологической службы завода.
В церемонии открытия комплекса принял участие генеральный директор ТМК Игорь Корытько, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, а также руководители и представители профильных ведомств администрации Волгоградской области, Волгоградской областной Думы, контролирующих и надзорных природоохранных органов, представители руководства ТМК и ВТЗ.

В новом двухэтажном здании «ECOHOUSE ТМК» расположены помещения для проведения аналитического контроля различных сред: атмосферного воздуха, природной, питьевой и сточной воды, воздуха рабочей зоны, оценки воздействия на человека физических факторов, кабинеты для сотрудников. Для проведения исследований экологический центр оснащен самым современным оборудованием и высокоточными средствами измерений. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для эффективной работы сотрудников.

Конференц-зал«ECOHOUSE ТМК» оборудован звуковыми и мультимедийными системами и предназначен для проведения образовательно-просветительских мероприятий и фокусных тематических совещаний с работниками ВТЗ, студентами экологических направлений вузов и техникумов, членами общественных организаций.
Футуристический облик «ECOHOUSE ТМК» разработан совместно с кафедрой "Дизайн и монументально-декоративное искусство" Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета (ВГТУ). Здание ярко выделяется в ряду типовой производственной застройки, наглядно демонстрируя необходимость поддержания баланса между антропогенным воздействием на природу и усилиями ТМК по ее сохранению.

«Стратегическая цель ТМК — это минимизация техногенной нагрузки на окружающую среду при производстве и реализации высокотехнологичной, конкурентоспособной трубной продукции. Во всех проектах компании, реализуемых в рамках Стратегической инвестиционной программы, непременно есть экологическая составляющая. ТМК проводит максимально прозрачную политику в области экологии. Мы создаем условия для улучшения экологической обстановки в регионах деятельности нашей компании. Поэтому не случайно, что на территории одного из ключевых наших предприятий — Волжского трубного завода — мы открыли такой объект, как «ECOHOUSE ТМК». Это не только современный лабораторный комплекс, рабочее место персонала экослужбы, но и эффективная площадка для научных дискуссий, встреч экологов региона в целях дальнейшего развития и улучшения окружающей среды», — сказал Игорь Корытько.
«Волжский трубный завод последовательно реализует программу стратегического развития ТМК, ориентированную на обеспечение экологической безопасности. Создавая современный административно-лабораторный комплекс, мы также стремились сделать деятельность экологов завода еще более эффективной. Когда все исследовательские ресурсы сосредоточены в одном месте, информация оперативна, условия работы становятся комфортнее, вовлеченность персонала и производительность возрастает. Уверен, это придаст новый импульс развитию экотехнологий на ВТЗ», — отметил Сергей Четвериков. 

Справка: Строительство административно-лабораторного комплекса «ECOHOUSE ТМК»— один из проектов комплексной природоохранной стратегии ТМК и программы празднования 50-летия ВТЗ.
Экологические приоритеты ведения бизнеса — одни из основных в деятельности завода. Предприятие ежегодно демонстрирует положительную динамику по минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду. На заводе активно внедряются принципы безотходного производства и рециклинга. По итогам 2019 года практически на треть увеличилась реализация внепечного шлака. 100% объема образующейся металлургической пыли реализуется сторонним заказчикам в качестве вторсырья. В том же году ВТЗ признан победителем XV Всероссийского смотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России–2019» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии».
В центре внимания предприятия продолжает оставаться реализация экологически значимых проектов, таких как «Зеленый щит», «Светофор», «Чистый воздух», эколого-просветительский проект «ECOLAB». В планах — расширение видов отходов, вовлекаемых в процессы вторичной переработки.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экология
02.10.2020 12:57
Экология 02.10.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Экология
30.09.2020 19:37
Экология 30.09.2020 19:37
Комментарии

0
Далее
Экология
30.09.2020 14:53
Экология 30.09.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 17:27
Экология 29.09.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 16:14
Экология 29.09.2020 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
29.09.2020 13:02
Экология 29.09.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 10:51
Экология 29.09.2020 10:51
Комментарии

0
Далее
Экология
28.09.2020 20:44
Экология 28.09.2020 20:44
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2020 10:12
Экология 20.09.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Экология
18.09.2020 10:58
Экология 18.09.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экология
16.09.2020 16:02
Экология 16.09.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Экология
16.09.2020 07:42
Экология 16.09.2020 07:42
Комментарии

0
Далее
Экология
15.09.2020 09:56
Экология 15.09.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Экология
14.09.2020 20:51
Экология 14.09.2020 20:51
Комментарии

0
Далее
Экология
07.09.2020 15:50
Экология 07.09.2020 15:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:54
Новый вирус косит волгоградских школьниковСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом вор с иконой пытался удрать от полиции на дамском велосипедеСмотреть фотографии
12:57
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцамиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-19Смотреть фотографии
12:14
Снова много заболевших: Волгоградская область остается в тисках коронавирусаСмотреть фотографии
12:12
Утечку хлора экстренно ликвидировали в ходе учений спасатели ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде упавший с высоты работник взыскал полмиллиона с работодателяСмотреть фотографии
10:46
«Летающая» иномарка напротив морга убила пешехода в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Пенсионеров с льготными проездными не пускают в автобусы «Волжский - Волгоград»Смотреть фотографии
10:31
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центрСмотреть фотографии
10:16
В Волжском молодая мать изрезала детей и убила себяСмотреть фотографии
10:04
В закромах бизнесмена в Волгоградской области нашли контрафактный табак на 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:49
Жители Самары сядут надолго за попытку ввоза в Волгоград партии наркотиковСмотреть фотографии
08:49
В администрации Волгоградской области создают новую антикоррупционную структуруСмотреть фотографии
08:01
Подозреваемый в коррупции замначальника колонии под Волгоградом ждет в СИЗО окончания следствияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
Всех тренеров уволить: без плавания остается спортшкола в ВолжскомСмотреть фотографии
20:21
Волгоградские чиновники признали опасность домов в «тринадцати шагах от пропасти»Смотреть фотографии
19:40
Волгоград поможет Вьетнаму в борьбе с инфекциямиСмотреть фотографии
17:30
Пациентам с коронавирусом в больнице Волгоградской области предлагают самим купить себе лекарстваСмотреть фотографии
17:21
Платёжные сервисы Сбербанка «Плати QR» и Take&Go признаны одними из лучших в миреСмотреть фотографии
17:17
Бабушка-убийца в Волгоградской области не смогла выйти по УДОСмотреть фотографии
16:57
Огненный ад под Волгоградом сняли сверху: горят дома и земляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» помогают подопечным Светлоярского центра социального обслуживания населенияСмотреть фотографии
15:41
В неистребимые «Китай-города» в Волгоградской области нагрянули силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Бывший сотрудник налоговой осужден за наркотики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:43
Лечились сами и умерли: двое волгоградцев не смогли в одиночку победить коронавирусСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лицСмотреть фотографии
13:33
В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»Смотреть фотографии
13:19
Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
12:42
Октябрь несет смерть: коронавирус буйствует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 