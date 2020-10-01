Происшествия

Московские следователи занялись проверкой гибели подростка на железной дороге в Волжском

Происшествия 01.10.2020 11:47
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01.10.2020 11:47


Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по фату смертельного травмирования подростка в результате поражения электрическим током. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по предварительным данным, 29 сентября 2020 года в 21 час 05 минут  на крыше цистерны грузового поезда, находящегося в районе железнодорожной станции Трубная Приволжской железной дороги, 16-летний подросток  получил электротравму, в результате чего от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Следователями Волгоградского следственного отдела на транспорте произведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, назначены необходимые исследования, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

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