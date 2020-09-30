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Выезд из карантина: где отдохнули волгоградцы этим летом по данным Big Data МТС

Телеком 30.09.2020 15:11
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30.09.2020 15:11


МТС проанализировала мобильный трафик абонентов, которые выезжали за пределы области с мая по сентябрь. Волгоградцы посетили все 85 регионов нашей страны, и предпочли отпуск в столице Черноморскому побережью и открывшейся Турции, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Безусловно, лето 2020 задало новый тренд на внутренний туризм. Для путешественников внутри страны действовал ряд ограничений. По мере ослабления режима можно судить и о росте туристического потока. Так, в среднем территорию региона в июле покидали на четверть больше абонентов МТС, чем в мае и июне. К концу августа разница удвоилась, а с сентября снова стала уменьшаться на 5-7% в неделю.
Чаще всего волгоградцы для отдыха выбирали столицу: в среднем там ежедневно находилось до 29% всех выехавших из региона людей. На втором месте – Краснодар, в сети которого каждый день регистрировалось, примерно, 20% туристов из Волгограда. Третья позиция у Ростова-на-Дону: каждый день с мая по сентябрь там находилось 11% волгоградцев. На четвертом месте – поездки в Астрахань, 7% отпускников из нашей области проводили время именно там. Замыкают пятерку сразу два направления – Санкт-Петербург и Сочи с показателем в 6%. Меньше всего наши земляки ездили в Тыву, Хакасию, Читу, на Алтай и в Еврейскую АО. 
«МТС сегодня – это уже не только связь. Это огромная цифровая экосистема с возможностью работы, в том числе, с большими объемами обезличенных данных. Мы видим актуальную и высокодетализированную статистику, которую невозможно получить при использовании теоретических выкладок. – делится директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. – Динамика перемещений в течение дня, недели или сезона, загруженность общественного транспорта, количество и портрет туристов. Все это способно закрыть вопросы о том, как скорректировать расписание или маршруты общественного транспорта, в каком районе не хватает социальных объектов, где стоит достроить транспортные развязки и многое другое».

*Для анализа использовались данные трафика базовых станций МТС, расположенные на территории страны

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