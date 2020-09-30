Помочь следствию: в Волгограде ищут пропавшего 9 месяцев назад мужчину





20 декабря прошлого года в Волгограде пропал 30-летний Александр Логинчук. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по региону, расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения продолжается.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания мужчины. Информацию можно сообщить по телефонам: (8442) 54-08-61; 8-927-254-80-98 или «02».

Пропавший Александр Логинчук проживал в поселке Аэропорт Дзержинского района Волгограда. Утром 20 декабря он отправился на работу и пропал. До настоящего времени о месте нахождения мужчины ничего не известно.

Приметы: рост 182 см., худощавого телосложения, волосы на голове темно-русые коротко остриженные, глаза карие.

Особые приметы: в области поясницы имеется шрам длиной около 10 см., на левом предплечье также имеется шрам около 20 см от перенесенной операции.

В день исчезновения был одет: рубашка из хлопчатобумажного материала на пуговицах в клеточку черно-бело-серого цвета, вязаный свитер серого цвета без узоров (крупной вязки), темно-синие спортивные штаны, осенние полуботинки черного цвета, шапка мелкой вязки серого цвета с черным кантом, шарф средней по размеру вязки черного цвета, осенняя куртка темно-синего цвета.



