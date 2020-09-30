Пожилая женщина с сыном заживо сгорели в Волгоградской области





На пожаре в Волгоградской области погибли 82-летняя женщина и ее 57-летний сын. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, трагедия произошла сегодня утром в хуторе Сухов-2 Михайловского района.

По предварительным данным, первым сильное задымление и пламя увидел сосед, который незамедлительно сообщил о случившемся в экстренные службы. На место оперативно прибыли пожарные, но к тому моменту огонь уже распространился по деревянным конструкциям жилой постройки. Спастись находившимся там людям не удалось.

Установлено, что погибшие проживали вдвоем, при этом мужчина регулярно злоупотреблял спиртным и курил в доме. Весной текущего года по его вине уже происходило возгорание, но тогда пожара и человеческих жертв удалось избежать. Возможно и в этот раз вредная привычка сельчанина стала причиной трагедии. Его тело спасатели обнаружили в коридоре. Мать мужчины в силу преклонного возраста и имеющихся заболеваний с трудом передвигалась по дому - ее нашли в спальной комнате.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи территориального подразделения СКР. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



