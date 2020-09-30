Происшествия

Пожилая женщина с сыном заживо сгорели в Волгоградской области

Происшествия 30.09.2020 11:07
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30.09.2020 11:07


На пожаре в Волгоградской области погибли 82-летняя женщина и ее 57-летний сын. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, трагедия произошла сегодня утром в хуторе Сухов-2 Михайловского района. 
По предварительным данным, первым сильное задымление и пламя увидел сосед, который незамедлительно сообщил о случившемся в экстренные службы. На место оперативно прибыли пожарные, но к тому моменту огонь уже распространился по деревянным конструкциям жилой постройки. Спастись находившимся там людям не удалось.
Установлено, что погибшие проживали вдвоем, при этом мужчина регулярно злоупотреблял спиртным и курил в доме. Весной текущего года по его вине уже происходило возгорание, но тогда пожара и человеческих жертв удалось избежать. Возможно и в этот раз вредная привычка сельчанина стала причиной трагедии. Его тело спасатели обнаружили в коридоре. Мать мужчины в силу преклонного возраста и имеющихся заболеваний с трудом передвигалась по дому - ее нашли в спальной комнате.  
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи территориального подразделения СКР. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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