«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавируса

Общество 29.09.2020 16:32
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29.09.2020 16:32
Не удалось установить примерную дату и возможный способ заражения 47-летнего волгоградца, смерть которого подтвердили сегодня в оперативном штабе. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, мужчина был госпитализирован в областной госпиталь ветеранов войны с двусторонней пневмонией и коронавирусом, где и скончался. Течение болезни имело молниеносный характер, пояснили врачи. У мужчины имелись хронические заболевание сердечно-сосудистой системы.
Не спасли жизнь и 67-летней волжанке. Женщину с подозрением на хирургическую патологию госпитализировали в ГБУЗ «ГКБ №1» сразу в реанимацию, где у нее подтвердился COVID-19. Болезнь развивалась также стремительно. У пенсионерки имелись заболевания сердечно-сосудистой системы.
Всего, напомним, от коронавируса в Волгоградской области скончались 144 человека.
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