Экономика

Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотеке

Экономика 29.09.2020 15:00 Реклама
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29.09.2020 15:00 Реклама


Более полумиллиарда рублей выдал Волгоградский филиал Россельхозбанка в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря льготной ипотеке уже около 350 семей стали обладателями жилья в сельской местности., сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Сельская ипотека, как инструмент развития регионов и улучшения инфраструктуры муниципальных образований, показывает себя с положительной стороны. В Банк обращаются клиенты, для которых льготная процентная ставка стала стимулом для реализации планов, о которых ранее приходилось только мечтать», – отмечает заместитель директора Волгоградского представительства Банка Ольга Бритвина.
Волгоградский филиал Россельхозбанка предстаавлен 39 офисами в Волгоградской и Астраханской областях. Условия участия в  программе для клиентов двух регионов одинаковы: сельские территории должны входить в списки, утвержденные территориальными органами власти, а объекты подходить по требованиям госпрограммы и Банка.
«Стать хозяином собственного домовладения хотел всю жизнь, – поясняет житель Приволжского района Астраханской области  Дмитрий Огороднев, – в квартирах успели вырастить двоих детей, а теперь, благодаря ипотеке под невысокий процент, будем обустраиваться на земле». 
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015

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