Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотеке





Более полумиллиарда рублей выдал Волгоградский филиал Россельхозбанка в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря льготной ипотеке уже около 350 семей стали обладателями жилья в сельской местности., сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

«Сельская ипотека, как инструмент развития регионов и улучшения инфраструктуры муниципальных образований, показывает себя с положительной стороны. В Банк обращаются клиенты, для которых льготная процентная ставка стала стимулом для реализации планов, о которых ранее приходилось только мечтать», – отмечает заместитель директора Волгоградского представительства Банка Ольга Бритвина.

Волгоградский филиал Россельхозбанка предстаавлен 39 офисами в Волгоградской и Астраханской областях. Условия участия в программе для клиентов двух регионов одинаковы: сельские территории должны входить в списки, утвержденные территориальными органами власти, а объекты подходить по требованиям госпрограммы и Банка.

«Стать хозяином собственного домовладения хотел всю жизнь, – поясняет житель Приволжского района Астраханской области Дмитрий Огороднев, – в квартирах успели вырастить двоих детей, а теперь, благодаря ипотеке под невысокий процент, будем обустраиваться на земле».

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