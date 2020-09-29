Иностранцев отвозят на остров в Волгоградской области





Сегодня запланирован очередной специальный железнодорожный поезд в Ташкент, который отправится со станции Волжский и отвезет на родину около тысячи граждан Узбекистана. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, граждане Узбекистана пока размещаются в культурно-просветительном мусульманском центре на острове Зеленый. Ранее перевалочным пунктом для узбеков была территория автовокзала в Волжском, где люди едва ли не сутки находились на открытом воздухе и спали прямо матрацах и одеялах, брошенных на землю.





Однако с похолоданием было решено отказаться от размещения граждан Узбекистана под открытым небом. Сегодня привокзальная площадь в Волжском вновь оцеплена, однако толп иностранцев здесь не наблюдается. Еще один поезд в Ташкент из Волжского запланирован на 1 ноября. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на родину уезжают граждане Узбекистана в том числе из соседних регионов, которые «застряли» в России из-за пандемии.



