Общество

Иностранцев отвозят на остров в Волгоградской области

Общество 29.09.2020 08:37
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29.09.2020 08:37


Сегодня запланирован очередной специальный железнодорожный поезд в Ташкент, который отправится со станции Волжский и отвезет на родину около тысячи граждан Узбекистана. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, граждане Узбекистана пока размещаются в культурно-просветительном мусульманском центре на острове Зеленый. Ранее перевалочным пунктом для узбеков была территория автовокзала в Волжском, где люди едва ли не сутки находились на открытом воздухе и спали прямо матрацах и одеялах, брошенных на землю. 

Однако с похолоданием было решено отказаться от размещения граждан Узбекистана под открытым небом. Сегодня привокзальная площадь в Волжском вновь оцеплена, однако толп иностранцев здесь не наблюдается. Еще один поезд в Ташкент из Волжского запланирован на 1 ноября. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на родину уезжают граждане Узбекистана в том числе из соседних регионов, которые «застряли» в России из-за пандемии. 

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