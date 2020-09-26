Депутаты Волгоградской гордумы ознакомились с опытом работы комбината готового питания компании “Виво маркет” в сфере школьного питания





Заместитель председателя Волгоградской городской думы Дмитрий Дильман, руководители и члены комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму Волгоградской городской думы Лариса Тропкина, Татьяна Минина, Виктор Колесников, Роман Потоловский, а также Андрей Селезнев - директор Гимназии № 16 Тракторозаводского района и представители родительского актива гимназии побывали накануне на комбинате готового питания компании “Виво маркет”.

Гости осмотрели производство, оценили масштабы проводимой на комбинате работы, в том числе этапы контроля качества поставляемого сырья и готовой продукции для школьного питания.





Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, экскурсию по комбинату провела главный технолог ООО “Виво маркет” Ольга Светюха. Она сообщила, что комбинат является одним из самых современных и технологичных в ЮФО и максимально ориентирован на автоматизацию ручного труда. Это позволяет выполнять нужный объем продукции, изготовленной по единому стандарту качества, что особенно важно для школьного питания, где требования к безопасности продуктов очень высоки.

Напомним, компания “Виво маркет” является организатором питания в школах пяти районов Волгограда - Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском.

В связи с расширением школьного меню, которое рассчитано на 12 учебных дней для 1 и 2 смены, объемы производимой на комбинате продукции значительно выросли. Сейчас комбинат в сутки производит около 15 тысяч изделий буфетной продукции, 5-6 тонн мясных и до 10 тонн овощных полуфабрикатов.

Заместитель председателя Волгоградской городской думы Дмитрий Дильман: “Мы сегодня увидели много инновационных образцов оборудования, которые помогают минимизировать контакт человека с продуктами, что говорит о том, что здесь делают более полезное, здоровое питание, которое очень необходимо ученикам”.

Участники экскурсии не только осмотрели производственные цеха и распределительный центр, но и продегустировали буфетную продукцию для школьников. Сейчас она согласно новым требованиям безопасности в полном объеме выпекается на комбинате.

Депутат Волгоградской городской думы Роман Потоловский: “Для того, чтобы дети хорошо учились, были полны сил и энергии, необходимо качественное питание. Новое меню сбалансировано, разнообразно, в меню присутствует мясо. Сам комбинат современный, весь процесс строгий, отвечает всем нормам. Я считаю, что волгоградские дети обеспечены качественным и безопасным питанием”.





Председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму Волгоградской городской думы Лариса Тропкина: “С 1 сентября вся начальная школа получает горячее питание. Сегодня депутаты профильного комитета городской думы приехали на комбинат, чтобы увидеть каким образом готовится продукция, все ли соблюдается? Мы поняли, что главное для комбината - это здоровое питание, качественные продукты и качественное приготовление. Поэтому мы спокойны за питание школьное и надеемся, что всем детям оно будет нравиться”.

Надежда Барабанова, мама учеников Гимназии №16: “Дочке очень все нравится. Она - первоклассница и первое, что ей нравится - это еда. Мы сегодня побывали здесь, меня тоже все это впечатлило, очень все организовано хорошо”.

Наталья Бондарева, мама учениц Гимназии №16: “У меня третий ребенок пошел в первый класс, и мне есть с чем сравнивать. Дети уходят в школу - возвращаются сытые. Можно сделать вывод - дети довольны. Стало больше мясных блюд. Младшая дочка просто под впечатлением, что кормят очень вкусно”.



