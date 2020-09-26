Общество

В Волгоградской области бизнес жалуется на сфабрикованные уголовные дела

Общество 26.09.2020 14:51
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26.09.2020 14:51


315 уголовных дел в отношении бизнесменов возбудили в Волгоградской области в 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102», такую статистику уполномоченному по правам предпринимателей Ольге Устиновой предоставило ГУ МВД по региону. По сравнению с 2018 годом отмечено снижение показателя на 21%. Однако, по убеждению омбудсмена,  данная тематика остается особенно актуальной для Волгоградской области. Об этом свидетельствует серьезный рост количества поступивших уполномоченному за прошлый год жалоб по вопросам уголовно-правового характера (с 27 до 154). «Уголовное преследование, а тем более арест – это губительная мера для предпринимателей, которая зачастую приводит к закрытию бизнеса, независимо от вынесенного судебного решения», - отмечено в докладе Ольги Устиновой о работе за 2019 год. 
В суд за минувший год было направлено 138 дел, фигуранты которых обвинялись в преступлениях коррупционной или экономической направленности. 18 уголовных дел в отношении коммерсантов были прекращены, по остальным расследование продолжается. Для защиты интересов  заявителей омбудсмен, как отмечено в ее докладе, проводила встречи с руководством правоохранительных органов, выезжала в СИЗО к арестованным предпринимателям, направляла различные запросы и обращения в силовые структуры. В отдельных случаях  вмешательство уполномоченного привело к прекращению уголовного преследования коммерсантов.

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