Более 100 зараженных и две новые смерти от коронавируса в Волгоградской области





108 человек заразились и двое умерли от коронавирусной инфекции - таков итог прошедших суток в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". По данным правительственного сайта стопкоронавирус.рф, выздоровели за сутки 12 человек. Новыми жертвами коронавируса стали 81-летняя женщина и 66-летний мужчина – жители Волгограда. Если бабушка не сразу обратилась к врачам, и, как пояснили в оперативном штабе, не соблюдала рекомендации медиков, то пенсионер сделал это при первых признаках недомогания, однако спасти их не удалось. У погибших от инфекции имелись хронические заболевания.

Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано свыше 14,4 тысячи случаев заболевания. Выздоровели более 12,6 тысячи человек и 136 скончались.



