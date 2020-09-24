Общество

В Волгоградской области жители разбили "зомби"- палисадник

Общество 24.09.2020 10:32
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24.09.2020 10:32


Целую дискуссию среди жителей городского поселения Новоаннинский вызвала установка странных персонажей в одном из дворов. Как сообщает ИА "Высота 102", фото уже спровоцировало неоднозначную реакцию среди жителей. Кто-то похвалил жильцов за оригинальность, а кто-то высказал негативное мнение. Действительно, чучела в образе бабушки и ребенка выглядят немного устрашающе. Тем более, фигура взрослого человека прислонена к дереву так, что смотрится, как повешенная. А так называемые лица у чучел раскрашены так, словно автор  является поклонником фильмов ужасов. Некоторые уже назвали композицию "зомби-палисадником".
Пользователи группы ВКонтакте "Новоаннинский сегодня" предположили, что, возможно, это сделано как раз для отпугивания возможных хулиганов – чтобы не вытаптывали цветники, разбитые под окнами. Тем не менее вот такие "композиции" нередко можно встретить во дворах, где живут креативные жильцы. 

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