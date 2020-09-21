В Волгоградской области на 3% повысят оклады работникам госучреждений

Общество 21.09.2020 16:54
0
21.09.2020 16:54
С 1 октября в Волгоградской области будут проиндексированы в 1,03 раза или на 3% размеры окладов, ставок заработной платы работников подведомственных государственных учреждений Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым. Также глава региона рекомендовал органам местного самоуправления муниципальных образований провести индексацию в таком же размере работникам муниципальных учреждений. Действие данных пунктов не распространяется на работников госучреждений региона в части категорий работников, определенных Указами президента о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Делается это в целях обеспечения социальных гарантий сотрудников госучреждений.
Ранее сообщалось, что зарплаты работников бюджетной сферы и госслужащих в России будут проиндексированы на 3% — это официальный уровень инфляции за 2020 год.
Реклама
Мэрия Волгограда проводит проверку по скандальному делу о нарушении масочного режима21.09.2020 17:46
Общество 21.09.2020 17:46
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвумен21.09.2020 17:28
Общество 21.09.2020 17:28
Волгоградской области вновь предрекают заморозки21.09.2020 14:33
Общество 21.09.2020 14:33
Акция в поддержку врачей пройдет на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 202021.09.2020 14:06
Общество 21.09.2020 14:06
Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычного21.09.2020 11:43
Общество 21.09.2020 11:43
Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времени21.09.2020 11:30
Общество 21.09.2020 11:30
От сердца к сердцу: «ЕвроХим» - одна команда21.09.2020 11:18
Общество 21.09.2020 11:18
«Туалет под бетоном»: волгоградцы обалдели от ремонта теплосети21.09.2020 11:02
Общество 21.09.2020 11:02
Центральный суд Волгограда приступил к рассмотрению исков противников московского времени21.09.2020 10:57
Общество 21.09.2020 10:57
Выпил — за руль не садись: AB InBev Efes запустила акцию, направленную на профилактику вождения в нетрезвом виде21.09.2020 08:09
Общество 21.09.2020 08:09
Жители Волгоградской области сняли ремонт улицы «спустя рукава»20.09.2020 20:18
Общество 20.09.2020 20:18
В Волгоградской области усиливается ветер20.09.2020 17:42
Общество 20.09.2020 17:42
Первые заморозки придут в Волгоградскую область20.09.2020 11:25
Общество 20.09.2020 11:25
В Волгоградской области инстамамы меняют профессию20.09.2020 11:00
Общество 20.09.2020 11:00
Противники московского времени собираются прорваться на заседание Волгоградской облдумы19.09.2020 20:01
Общество 19.09.2020 20:01
Реклама