Общество

В Волгоградской области на 3% повысят оклады работникам госучреждений

Общество 21.09.2020 16:54
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21.09.2020 16:54


С 1 октября в Волгоградской области будут проиндексированы в 1,03 раза или на 3% размеры окладов, ставок заработной платы работников подведомственных государственных учреждений Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым. Также глава региона рекомендовал органам местного самоуправления муниципальных образований провести индексацию в таком же размере работникам муниципальных учреждений. Действие данных пунктов не распространяется на работников госучреждений региона в части категорий работников, определенных Указами президента о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Делается это в целях обеспечения социальных гарантий сотрудников госучреждений. 
Ранее сообщалось, что зарплаты работников бюджетной сферы и госслужащих в России будут проиндексированы на 3% — это официальный уровень инфляции за 2020 год. 

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