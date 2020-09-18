В Волгоградской области разрешили посещать кинозалы

Общество 18.09.2020 20:47
0
18.09.2020 20:47
Оперативный штаб Волгоградской области сегодня озвучил новый этап отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Высота 102».
Так, в регионе возобновляется работа кружков и секций в домах культуры и детско-юношеских центрах, работа кинозалов и кинотеатров, но только расположенных под открытым небом. Разрешается посещение читальных залов в государственных и муниципальных библиотеках, а также работа всех магазинов, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, с площадью торгового зала до 400 кв. метров.
Работа учреждений допускается при обязательном и неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
Для граждан от 65 лет и старше режим самоизоляции продлевается.
Реклама
Депутатов Волгоградской области о новом прокуроре больше не спросят18.09.2020 17:46
Общество 18.09.2020 17:46
Лавочки в Царицынском парке Волгограда не выдержали радости жителей18.09.2020 16:09
Общество 18.09.2020 16:09
Первые заморозки придут в Волгоградскую область18.09.2020 14:46
Общество 18.09.2020 14:46
Волгоградским родителям разрешили не платить за детский сад из-за коронавируса18.09.2020 13:21
Общество 18.09.2020 13:21
Банк «Открытие»: более половины жителей ЮФО готовы одолжить близким и друзьям от 5 до 20 тысяч рублей18.09.2020 12:31
Общество 18.09.2020 12:31
Владимиру Путину отправили пятикилограммовую посылку от сторонников волгоградского времени18.09.2020 11:05
Общество 18.09.2020 11:05
В скорбном списке жертв коронавируса уже 13 медработников из Волгоградской области17.09.2020 19:48
Общество 17.09.2020 19:48
"По доброте душевной": волгоградского фельдшера наказали за высадку пациентки из скорой помощи17.09.2020 14:17
Общество 17.09.2020 14:17
Гигантский портрет Гагарина рисуют в Волгограде17.09.2020 13:59
Общество 17.09.2020 13:59
ВгАЗ передал 5000 медицинских масок для нужд скорой помощи региона17.09.2020 13:30
Общество 17.09.2020 13:30
Волгоградцев просят принять участие в онлайн-опросе «Финансовая грамотность»17.09.2020 12:41
Общество 17.09.2020 12:41
Светить всегда: в Волгоградской области установят модернизированные муляжи машин ДПС17.09.2020 11:44
Общество 17.09.2020 11:44
Творят, что хотят: газовиков в Волгограде уличили в ценовом беспределе17.09.2020 10:31
Общество 17.09.2020 10:31
В Волгограде автосалон заплатил вдвойне за жадность17.09.2020 08:38
Общество 17.09.2020 08:38
Патриарх Кирилл видит Волгоград центром празднования 800-летия Александра Невского16.09.2020 21:35
Общество 16.09.2020 21:35
Реклама