В Волгоградской области разрешили посещать кинозалы





Оперативный штаб Волгоградской области сегодня озвучил новый этап отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Высота 102».

Так, в регионе возобновляется работа кружков и секций в домах культуры и детско-юношеских центрах, работа кинозалов и кинотеатров, но только расположенных под открытым небом. Разрешается посещение читальных залов в государственных и муниципальных библиотеках, а также работа всех магазинов, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, с площадью торгового зала до 400 кв. метров.

Работа учреждений допускается при обязательном и неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Для граждан от 65 лет и старше режим самоизоляции продлевается.



