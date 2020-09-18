За реализацию мечты о подкупе сотрудника УФСБ житель Волжского получил срок





Житель Волжского Бухориев А.Н. признан виновным в даче взятки должностному лицу. Волжским городским судом гражданину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2019 года по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК России.

«В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий установлено, что Бухориев А.Н. имел намерения на регулярной основе передавать денежные средства оперативному сотруднику УФСБ России по региону за оказание содействия в получении разрешений на временное проживание иностранным гражданам, выдаваемых органами внутренних дел.

Бухориев А.Н. задержан сотрудниками УФСБ с поличным при попытке передачи незаконного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей», - проинформировали в региональном Управлении ФСБ.



